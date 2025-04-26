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海底電纜鋪設 近萬噸日「無限號」大武外海下錨

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中華電信去年6月在台東大武鄉辦理「TPU海纜系統建設計畫」，今天進行纜線鋪設，1艘日本大型電信公司KDDI旗下海底電纜船無限號，在大武外海下錨，引人側目。記者尤聰光／攝影
中華電信去年6月在台東大武鄉辦理「TPU海纜系統建設計畫」，今天進行纜線鋪設，1艘日本大型電信公司KDDI旗下海底電纜船無限號，在大武外海下錨，引人側目。記者尤聰光／攝影

海底電纜破壞議題備受關注，政府積極興設一條對外聯繫的備援安全網絡，中華電信去年6月在台東大武鄉辦理「TPU海纜系統建設計畫」，今天進行纜線鋪設，1艘日本大型電信公司KDDI旗下海底電纜船無限號，在大武外海下錨，由於船體龐大，吸引不少民眾目光。

「TPU海纜系統建設計畫」工程由中央及中華電信主導，並在選定台東大武鄉建國際光纜機房，2023年10月完成公開展覽及公聽會共計30天，2024年6月6日竣工，上個月完成機房沙灘人孔、管道及PFE接地工程，整個海底光纜系統工程預計今年5月底完工。

今天下午1艘體積龐大的大船出現在大武外海，附近還伴隨工程作業船隻，而海邊上也聚集大批工程人員及機具，引起當地居民好奇，往來車輛也被這艘大船吸引目光，紛紛停下來拍照；原來這艘船搭載數公里纜線，準備鋪設，並一直拉往蘭嶼至菲律賓海。

知情人士透露，TPU海纜會選在台東南迴大武登陸，是經過相關單位評估，目的就是因應兩岸發生戰事時，成為一條對外聯繫的備援安全網絡、數位生命線，這條海底電纜將直達美國關島後，再連結美國本島西岸，總長約1萬3470公里。纜線從大武上岸後直接接入地上5層的Internet Data Center（IDC）機房；該大樓分為地下1層、地上5層，每個樓層都有3個互不連通的空間。

據了解，這艘大船為日本大型電信公司KDDI旗下日本籍海底電纜無限號，總噸位為9766噸噸，全長113.1公尺，寬度21.5公尺，電纜主槽有2個，最大載重量為4000噸，可裝載相當於5000公里長度的輕型LW電纜。最大工作深度達3000公尺，配備最先進設備系統。

今天下午1艘體積龐大的大船出現在大武外海，附近還伴隨工程作業船隻，而海邊上也聚集大批工程人員及機具。記者尤聰光／攝影
今天下午1艘體積龐大的大船出現在大武外海，附近還伴隨工程作業船隻，而海邊上也聚集大批工程人員及機具。記者尤聰光／攝影

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