海底電纜鋪設 近萬噸日「無限號」大武外海下錨

海底電纜破壞議題備受關注，政府積極興設一條對外聯繫的備援安全網絡，中華電信去年6月在台東大武鄉辦理「TPU海纜系統建設計畫」，今天進行纜線鋪設，1艘日本大型電信公司KDDI旗下海底電纜船無限號，在大武外海下錨，由於船體龐大，吸引不少民眾目光。

「TPU海纜系統建設計畫」工程由中央及中華電信主導，並在選定台東大武鄉建國際光纜機房，2023年10月完成公開展覽及公聽會共計30天，2024年6月6日竣工，上個月完成機房沙灘人孔、管道及PFE接地工程，整個海底光纜系統工程預計今年5月底完工。

今天下午1艘體積龐大的大船出現在大武外海，附近還伴隨工程作業船隻，而海邊上也聚集大批工程人員及機具，引起當地居民好奇，往來車輛也被這艘大船吸引目光，紛紛停下來拍照；原來這艘船搭載數公里纜線，準備鋪設，並一直拉往蘭嶼至菲律賓海。

知情人士透露，TPU海纜會選在台東南迴大武登陸，是經過相關單位評估，目的就是因應兩岸發生戰事時，成為一條對外聯繫的備援安全網絡、數位生命線，這條海底電纜將直達美國關島後，再連結美國本島西岸，總長約1萬3470公里。纜線從大武上岸後直接接入地上5層的Internet Data Center（IDC）機房；該大樓分為地下1層、地上5層，每個樓層都有3個互不連通的空間。