Challenge Family國際鐵人賽今2天台東登場 賈永婕參加明天公益賽

2025Challenge Family國際鐵人三項競賽台灣站今起一連兩天在台東登場，吸引超過7名國內外選手參加，警方將在台東市區和台11線交管；101董事長賈永婕將參加明天的公益鐵人賽。

今天賽事行程，共有226km、113km、51.5km與小鐵人等多項精彩賽事，此次新增超短距離公益鐵人賽，參賽者須完成游泳375公尺、自行車10公里、跑步2.5公里等，所有報名費用將全額捐給台東基督教醫院與台東縣巴喜告原住民關懷協會。

已有近30年歷史的歐洲著名國際鐵人三項系列賽事組織「Challenge Family」，2013年首度將Challenge Taiwan引進台灣，並選定台灣後花園台東作為賽場，今年是第12年與台東縣政府合作，高水準的賽會品質頗獲好評。

台東縣警察局表示，賽事範圍將於11線（台東市中華大橋至成功鎮八邊橋）及馬亨亨大道實施局部採取間歇彈性交通管制，並呼籲行經此路段的駕駛人配合員警、義交及工作人員指揮並減速慢行，以維護選手及其他用路人安全。