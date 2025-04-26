基隆電動機車密度全台之冠 傳統車行已131家轉型拚生路

基隆市政府全力推動青年公益免費電動車政策，對傳統修理燃油車的350家機車行造成嚴重衝擊，市府提出「機車產業輔導綠能轉型補助計畫」，補助最高20萬元協助取得修燃油、電動車認證、購買電樁等設備及培育員工，目前已有131家申請通過，成為綠能友善車行，可同時修油、電車，傳統車行紛紛轉型謀生路。

交通部公路局統計，基隆市電動機車密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有一輛是電動機車。今基隆傳統修理燃油車行有350家，去年曾上街頭抗議，擔心電動車4年要送出5萬輛，未來傳統車行恐倒一半，市府積極協助轉型輔導為友善車行。

市府產發處產業服務科長潘祖德說，市府今年初公布機車產業輔導綠能轉型補助計畫，到目前為止4個月，機車行申請轉型綠能車行非常踴躍，已超過有三分之一共131家申請獲得補助，申請期限到12月。通過審核的車行將獲得官方認證標誌，預計6月正式發給車行掛牌。

潘祖德表示，每家車行補助最高20萬元，10萬輔導傳統車行取得中央認可（經濟部、勞動部、環境部共同頒給的第一階段機車維修技術課程結訓證書）及各車廠電動車機車維修保養授權認證。8萬補助購置保養維修診斷器材、店面改造，2萬補助員工訓練取得證照。

友善車行成為「油電合一店」，可以同時提供燃油車、電動機車維修及保養，並成為青年公益機車代辦窗口，每件代收600元。

一家傳統車行林姓老闆說，以前修燃油車算是「黑手」，拆解零件很熟稔，但現在街頭電動車爆量，生意少了二、三成以上，未來會更嚴重，他有申請加入友善車行，自己再去學習，已取得原車廠的電動車車維修認證，維修電動車換電子零件和以前完全鳥同，但為了活下去就要改變。

但也有未加入的傳統機車行說，師傅修了好幾十年的燃油車熟門熟路，對電動車不在行，年紀大了要取得認證不容易，燃油車還是會有，能撐多久就多久。