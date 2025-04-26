南橫霧鹿段邊坡工程 施工管制延到6月底

台20線180K+855～181K+067（南橫公路霧鹿路段）邊坡工程施工管制原訂到4月底，但工程尚未完成，延到6月30日，管制時段每次放行10分鐘，週五、週日下午3時後不管制。

交通部公路局南區養護工程分局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，霧鹿路段上邊坡自由型格框護坡工程施作，近期山區豪雨影響工程進度，施工管制延長。

林進芳表示，管制措施每週一到週日上午8時到11時30分間開放10時到10時10分通行，下午1時到5時間開放3時到3時10分通行。中午11時30分到下午1時及下午5時到隔日上午8時不管制。

林進芳說，如果遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，可通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。