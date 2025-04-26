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基隆麥金路 邊坡大面積崩塌半年未修

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆麥金路3巷山坡去年10月颱風崩塌，至今都還未修復，居民擔心大雨再崩。記者游明煌／攝影
基隆麥金路3巷山坡去年10月颱風崩塌，至今都還未修復，居民擔心大雨再崩。記者游明煌／攝影

基隆安樂區壯觀里有2600多戶，平時靠麥金路3巷進出，居民指道路旁山坡去年10月山陀兒颱風時大面積土石崩塌，至今都沒有修復，擔心大雨再來造成危害。市議員鄭愷玲要求早日修復。現場是私人土地，地主表示，近日放晴工程就會動工。

市議員鄭愷玲服務處昨會同安樂區公所、地主、居民等會勘，因下雨崩塌處仍有土泥。居民表示，颱風季快要來了，經過時看到山壁崩落一大片都很擔心，因是順向坡，萬一又有大雨土石恐再次沖刷道路造成災害。

壯觀里長陳威竹指出，麥金路3巷山坡去年10月山陀兒颱風崩塌，崩落長度有20公尺長、高度有15公尺，範圍很大，此處道路是里民進出必經道路，但到目前只有清除道路土石，山坡至今未復建，希望趕快處理好。

現場屬私人土地非市府地，有民眾誤以為市府遲不處理。產業發展處指，目前水保工作已核定，同意地主整治山坡地，但不能有開挖整地或其他改變地形等行為。

地主代表說，天氣放晴就可動工，工期2個月。鄭愷玲要求施工期間做好安全管制，不能影響居民進出。

山陀兒颱風 崩塌

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