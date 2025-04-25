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去年10月颱風崩落到現在沒修 基隆麥金路山坡居民怕怕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
去年10月颱風崩落到現在沒修，基隆麥金路山坡居民怕怕。記者游明煌／攝影
去年10月颱風崩落到現在沒修，基隆麥金路山坡居民怕怕。記者游明煌／攝影

基隆安樂區壯觀里有2600多戶，平時靠麥金路3巷進出，居民指道路邊坡去年10月山陀兒颱風時大面積土石崩落，至今都沒有修復，大雨一來就擔心再崩落，十分害怕。市議員鄭愷玲要求早日修復。現場是私人土地，地主今天表示，近日放晴，復建工程就會動工。

市議員鄭愷玲服務處今天會同安樂區公所、地主、居民等現場會勘，今天還下著雨，崩落處仍有土泥。居民表示，颱風季快要到來，經過時看到山壁崩落一大片都很擔心，又是順向坡，如果又有大雨土石恐沖刷到道路造成災害。

壯觀里長陳威竹指出，麥金路3巷山坡在去年10月山陀兒颱風發生土石崩落，長度有20公尺長、高度有15公尺，範圍很大，因此處道各是里民進出必經道路，但到目前只有清除道路土石，山坡至今未處理，隨時有再崩落危險，希望趕快復建好。

現場是私人土地範圍，並非市府地，有民眾誤以為市府怎遲遲不修？市府產業發展處今天表示，目前水保工作已經核定，同意地主整治山坡地，但不能有開挖整地或其他改變地形等開發行為。

地主代表說，天氣放晴就可動工，工期2個月。鄭愷玲服務處要求施工期間做好安全管制，不能影響居民進出安全。

去年10月颱風崩落到現在沒修，基隆麥金路山坡居民怕怕。記者游明煌／攝影
去年10月颱風崩落到現在沒修，基隆麥金路山坡居民怕怕。記者游明煌／攝影

山陀兒颱風 議員

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