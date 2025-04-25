謝國樑施政民調逾6成鄉親按讚 行人友善政策最有感

根據TPOC台灣議題研究中心最新民調，逾6成5民眾對基隆市長謝國樑上任以來的表現感到滿意；市府政策中，以「行人友善政策」最讓市民有感，其次為「公益青年免費電動機車補助政策」，未來則期待優先改善交通運輸。

調查結果顯示，66.9%的民眾對謝國樑上任以來的表現感到滿意，25.0%感到不滿意，另有8.1%無明確意見；針對整體市府團隊表現，68.9%民眾對於整體市府團隊上任以來的表現感到滿意，22.0%感到不滿意，另有9.1%無明確意見。

進一步檢視交叉分析，戶籍在仁愛區、年齡在60-69歲以上的民眾，對謝國樑、整體市政團隊滿意度較整體高。

此外，調查顯示，基隆市府近2年所推動的政策當中，「行人友善政策」最受市民肯定，71.7%表示有明顯感受。其次為「公益青年免費電動機車補助政策」（43.3%）、「交通定期月票政策」（42.6%）、「環保局乾淨家園政策」（39.8%）、「打造室內兒童樂園政策」（38.3%），以及「公共托育機構倍增政策」（28.8%）。另有10.7%表示對上述政策均無感。

針對目前基隆市府推動的政策中，有56.4%市民對「行人有序政策」最有感，其次為「廟口騎樓整平政策」（54.5%）、「七區定點臨時托育服務政策」（22.8%）與「寧靜街坊專案政策」（22.0%）。有23.1%的民眾對上述政策皆無感，另有1.6%無明確意見。

對於未來基隆市府最應該優先推動的項目，「交通運輸」獲得最多民眾支持，達50.4%；其次依序為「環境改善」（33.2%）、「觀光行銷」（31.4%）與「社福教育」（30.8%）。另有3.9%認為以上政策都一樣重要，7.1%無明確意見。

本次研究由TPOC台灣議題研究中心進行，調查期間於2025年03月10日至2025年03月19日，調查對象為居住在基隆市且年滿 20 歲以上之一般民眾。此次調查採用市話調查方式進行，針對家用電話號碼進行分層隨機抽樣，電話號碼尾數2位隨機，合計共完成1207份有效樣本，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度加權處理。