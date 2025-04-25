台東荖花狂漲 衛局：乘機戒檳榔

台東綠金產業之一的荖花疑因寒害產量銳減，去年1斤均價250元，今年春節後1斤漲到4千元，且可能飆破5千元，檳榔業者根本不敢進貨，「紅唇族」紛紛改吃包葉仔，台東衛生局表示，荖花昂貴，大家不如乘機戒掉檳榔，保護口腔健康。

衛生局保健科表示，台東縣為高嚼檳榔縣市，口腔癌發生率及死亡率皆高於全國平均值，長期嚼檳榔有礙口腔衛生，更增加罹癌機率，不如趁荖花昂貴的時機，把錢省下來買對自己身心健康有意義的東西。

台東全縣荖花種植面積約81公頃，主要分布在太麻里鄉、卑南鄉及台東市。因產量大、利潤高，被稱為「綠金」，其中荖花多由中盤控制，過去一直維持較高單價，今年春節後，價格像搭火箭一樣不斷狂飆，至今漲到4280元，漲幅驚人。

「年初寒流影響，荖花產量不多」，農友說，種荖花的人本來就少，產量一少，價格就漲，但沒想到會漲這麼多。盤商表示，因為沒貨可收，自然反應在價格上。檳榔攤業者指荖花太貴了，根本沒辦法進貨，賣太貴，顧客也不會買。

2011年，台東荖花曾賣到1斤5千元，最頂級的1斤飆到6千元天價，盤商表示，這次荖花要降價，可能得等到6月南部菁仔及荖花盛產後，價格才會回穩。