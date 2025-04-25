基隆市府通過計畫 加速都更重建

基隆市平均屋齡約33年，逾30年老屋占近5成，達8.5萬戶，老屋都更有急迫性，近日都委會通過「都市危險建築物重建專案計畫」，未來針對海砂屋、災損與耐震能力不足的建物法定容積將更有彈性，可增加改建意願，加速都更重建。

基隆多數建築物結構日益老化，近年來發生多起建物倒塌事件，如愛一路製冰廠、義一路信四路口民宅倒塌等，加上受到去年4月3日花蓮地震影響，老舊建築結構安全堪慮。

基隆不動產市場未如鄰近雙北熱絡，加上都市發展較早常有建築物原容積大於法定容積的情況，影響財務條件及都市更新整合意願，致使老舊建物重建誘因不足。

基市府參考新北市、桃園市的機制研擬「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，未來將以通案式的方式協助海砂屋、災後危險（紅黃單）與耐震能力不足的建築物，以都市計畫變更方式協助既有建築物取得高於法定容積，改善社區都市更新財務條件，進而提升意願、加速重建。

都發處說，聯宏社區共8棟建物285戶，屋齡45年，先前因都更意願不高影響時程，去年成立都更專案辦公室工作站推動，已獲超過82%住戶簽署都更意願書，地下室已張貼黃單且恐有海砂屋疑慮，後續如符合此專案相關條件得申請適用，可改善社區都更財務條件。

光華里長陳世豐表示，聯宏社區將受惠於都委會專案計畫，可用海砂屋方式來認定改建，盼早日都更。