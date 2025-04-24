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展現減碳永續活力 基市發表自願檢視報告：打造有愛城市

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局長馬仲豪（右2）今天發表「基隆市自願檢視報告」，呼應聯合國永續發展目標，強調要以「有愛城市」為核心，打造更加宜居、具韌性且充滿活力的城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局長馬仲豪（右2）今天發表「基隆市自願檢視報告」，呼應聯合國永續發展目標，強調要以「有愛城市」為核心，打造更加宜居、具韌性且充滿活力的城市。記者邱瑞杰／攝影

基隆市環保局長馬仲豪今天發表「基隆市自願檢視報告（Voluntary Local Review,VLR）」，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以「有愛城市」為核心，打造更加宜居、具韌性且充滿活力的城市。

基隆市長謝國樑表示，基隆不僅是一座歷史悠久的港灣城市，更是一個充滿溫暖與希望的地方。市府以「有愛城市」為願景，透過提升社會福利、推動城市環境改善及強化產業經濟，讓基隆成為一座適合生活、工作與成長的宜居城市。

馬仲豪今天在市府2樓貴賓室，公布2024基隆市自願檢視報告，市府上次發表這份報告是在2021年前市長林右昌任內。

馬仲豪說，這次基隆市自願檢視報告的亮點成果，包括持續發展低碳交通與綠色運輸、擴大育兒與教育資源、推動長照服務2.0、與基隆青年築夢計畫及在地觀光行銷等，未來將透過滾動式檢討與國際交流，持續深化永續發展的策略與行動。

基隆市政府未來也將持續推動低碳永續政策，提升市政透明度，並透過多方合作強化城市治理，持續與市民攜手合作，推動各項具體行動，讓基隆成為一個更具包容性、永續發展、充滿機會的現代化城市、讓基隆在國際城市競爭力上跨出重要一步。

2024基隆市自願檢視報告提出3項具體行動：

1.社會福祉與長照發展：推動長照服務、擴大育兒與教育資源，讓年輕人能夠放心工作，同時打造行人友善環境、強化身心障礙者友善設施，確保長者與身心障礙者獲得更完善的照顧，讓每位市民都能安心生活。

2.城市環境改善：投入更多資源進行公園綠地規劃、道路優化、公共空間提升，推動區里低碳改造補助、發展低碳交通與綠色運輸，推廣低碳飲食文化，讓基隆變得更宜居、更美麗。

3.產業經濟發展：推動港灣經濟升級、觀光與服務業轉型，推動基隆成為具國際吸引力的觀光城市，帶動地方產業發展。新興產業與數位經濟吸引創新企業進駐，發展智慧製造、數位服務，為年輕人提供更多高薪就業機會。

基隆市政府今天發表「基隆市自願檢視報告」，呼應聯合國永續發展目標，強調要以「有愛城市」為核心，打造更加宜居、具韌性且充滿活力的城市。圖／基隆市環保局提供
基隆市政府今天發表「基隆市自願檢視報告」，呼應聯合國永續發展目標，強調要以「有愛城市」為核心，打造更加宜居、具韌性且充滿活力的城市。圖／基隆市環保局提供

低碳 基隆 永續 經濟發展

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