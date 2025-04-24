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綠島醫療不足 衛生局：已提前掌握狀況
立法委員莊瑞雄及陳瑩昨日在立院社福及衛環委員會質詢時，針對台東綠島衛生所醫師人力長期短缺與制度性支援不足問題，籲請衛福部立即啟動系統性補強。台東縣衛生局今天發新聞表示，已提前掌握狀況。
縣衛生局指出，綠島衛生所編制醫師3名，自2022年起即長期缺額1名，為維持綠島醫療運作，自2022年3月起協調台東馬偕醫院提供支援醫師人力，支援值班，補足24小時醫療需求。
不過，近年來，未有離島公費醫師返回綠島服務，且公開招聘亦無人投件。近期因支援醫師預計於明年3月退休，未來可能影響夜間支援值班安排，縣府已提前掌握狀況，並與中央密切協調因應。
衛生局表示，綠島目前有衛生所及1間診所提供醫療服務，並由「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」承作台東馬偕醫院支援夜間及假日，共同維持島內24小時醫療服務。
莊瑞雄表示，綠島衛生所是全島唯一的醫療機構，現僅2名醫師全天候輪流值班、全年無休，不僅須負責每天約50人次門診與緊急外傷處置，還要負擔社區衛生、防疫及癌症篩檢等任務，2位醫師扛一整座島，這不是制度，是賭命。
他籲請衛福部增加公費生誘因、整合地區醫院擔任支援水缸。不能綠島出事，才臨時打電話叫台東支援。
另陳瑩說，綠島居民與台灣本島居民一樣，就醫權利不應因距離而有所折扣，要求衛福部立即啟動應變措施。
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