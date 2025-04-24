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基隆暖暖公共托育中心搶手 20名額申請已逾42組家長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆暖暖公共托育中心搶手，20名額申請已逾42組家長。圖／陳冠羽提供
基隆暖暖公共托育中心搶手，20名額申請已逾42組家長。圖／陳冠羽提供

基隆市很多家庭都有托育需求，暖暖區公共托育中心5月開始托育服務，雖然報名日期到明天，但開放20個名額已逾42組家庭提出申請，公托搶破頭。市議員陳冠羽表示，希望能找到第二座暖暖區公托中心，舒緩青年成家負擔。

基隆市政府推動公共托育服務，今年1月七堵區公托先開幕後，暖暖區公托中心5月5日開放受托。日前受理報名，25日截止，28日公開抽籤。

陳冠羽表示，第一階段收托20名，第二階段收托12名，日前說明會現場就來了40組以上的家庭到場，當天就提交申請書，顯見有托育需求的家庭真的很多，而暖暖的公托量能仍需要提升。原訂去年5月收托，因各項行政作業及使用執照、消防安檢做為有所延誤，盼了近1年才等到暖暖公托今年開始招生。

陳冠羽說，有些家長是從七堵過來，過去政策推行牛步，從參與人數就能得知基隆的公托量能需要穩定提升，期盼兒少處能展現積極作為。未來再尋覓適當的公有閒置空間，希望能找到第二座暖暖區公托中心，盡力舒緩青年成家負擔。

兒少處表示，原本受托名額有32人，因師資人力尚未到齊，第一階段僅開放20個名額，目前已有42組家庭申請，暖暖、七堵、安樂區都有家長報名，顯示家長對公托的需求大。

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