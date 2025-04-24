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海砂屋、災損與耐震不足建物 基隆提高容積增改建誘因

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市府未來將以通案式協助海砂屋、災後危險（紅黃單）與耐震能力不足的建築物，以都市計畫變更方式提供協助既有建築物取得高於法定容積，改善社區都市更新財務條件，進而提升意願、加速重建。記者游明煌／攝影
基市府未來將以通案式協助海砂屋、災後危險（紅黃單）與耐震能力不足的建築物，以都市計畫變更方式提供協助既有建築物取得高於法定容積，改善社區都市更新財務條件，進而提升意願、加速重建。記者游明煌／攝影

基隆都委會日前通過「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，市府都發處表示，近日將會公布，未來將以通案式協助海砂屋、災後危險（紅黃單）與耐震能力不足的建築物，以都市計畫變更方式提供協助既有建築物取得高於法定容積，改善社區都市更新財務條件，進而提升意願、加速重建。

都發處今天說明，市府多次接獲民眾、都市更新會反映，鄰近縣市皆有針對危險建築物協助之專案，因此參考新北市、桃園市的機制研擬「基隆市加速推動都市危險建築物重建專案計畫」，未來將以通案式的方式協助海砂屋、災後危險（紅黃單）與耐震能力不足之建築物，以都市計畫變更方式協助既有建築物取得高於法定容積，改善社區都市更新財務條件，進而提升意願、加速重建。

都發處表示，基隆都市發展歷史悠久，過半數建築物屋齡已超過30年，多數建築物結構日益老化，近年來亦發生多起建物倒塌事件，如愛一路製冰廠、義一路信四路口民宅倒塌等，老舊建築結構安全狀況堪慮，加上受到去年4月3日震災影響，致基隆市多處建築物受損，均對公共安全構成嚴重威脅。

基隆市不動產市場未如鄰近雙北熱絡，加上都市發展較早常有建築物原容積大於法定容積之情況，影響財務條件及都市更新整合意願，致使老舊建物重建誘因不足。

都發處表示，此專案計歷經市府4次專家學者會議與論壇討論、2次都市計畫委員會報告，針對此專案內容審慎把關，預計今年公告。

都發處說，聯宏社區285戶自去年都更專案辦公室設立駐點工作站後，已獲超過82%住戶表達都更意願，地下室已張貼黃單且恐有海砂屋疑慮，後續如符合此專案相關條件得申請適用，市府與都更專辦將協助社區推進，改善社區財務條件、加速更新改建，提升社區公共安全。

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