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基隆30年老屋高達8.5萬戶 市府通過專案計畫加速老屋都更

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆通過都市危險建築物重建專案計畫，將加速老屋都更。記者游明煌／攝影
基隆通過都市危險建築物重建專案計畫，將加速老屋都更。記者游明煌／攝影

基隆市平均屋齡約33年，超過30年老屋占近五成，高達8.5萬戶，對推動老屋都更有急迫性，市政府去年成立專案都更辦公室推動都更相關事宜，近日都委會再通過「都市危險建築物重建專案計畫」，對增加容積獎勵將具有彈性，可加速推動老屋都更。

去年4月花蓮大地震後，仁愛區聯宏社區地下室受損，市府貼上黃單，列管為震災後危險建築物，社區共有8棟建物，為屋齡45年的老舊社區，先前因都更意願書不高，影響時程，市府去年成立專案都更辦公室進駐協助推動都更。

基隆市的建築容積率的計算，必須依「都市計畫法台灣省施行細則」規定辦理，容積率上限為480％，容積獎勵上限也僅有50％，住戶都希望能提高建築的容積率。

市府今年參考新北市，研擬「都市危險建築物重建專案計畫」，希望加速推動老舊社區都更，日前都委會通過計畫，可藉由建照與都審精進作為、容移代金機制、都更法令修法等增加容獎，加速都更腳步。

「都市危險建築物重建專案計畫」經過3次專家、學者研商議、產官學專家論壇等研擬，兼顧「救危、救急」原則。

有284住戶的聯宏社區，基地面積7745平方公尺，約2300多坪，使用分區是商業區，建蔽率及容積率分別為70％與320％，已逾八成住戶簽署更新意願書。

光華里長陳世豐表示，目前住戶同意更新意願書已逾八成，都委會通過此計畫，聯宏社區將是最直接受惠的社區，盼以海砂屋來認定，再開一次大會後，即可進入招商階段，聯宏社區很快就能都更，住戶都等了很久。

市府表示，招商是都市更新成敗關鍵，近來雙北不動產業者逐漸對基隆逐漸產生信心，安樂一期六號基地在去年底成功招商。聯宏都市更新意願超過八成，代表已達都更法定送件門檻，市府全力協助往下階段招商作業前進。

基隆通過都市危險建築物重建專案計畫，將加速老屋都更。圖／基隆市政府提供
基隆通過都市危險建築物重建專案計畫，將加速老屋都更。圖／基隆市政府提供

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