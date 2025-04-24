基市5月執行路暢2號專案 鎖定七堵加強取締人車違規
基隆市警局規畫「路暢2號」專案，5月1日起鎖定七堵區明德一路、光明路一帶，透過員警騎乘機車，針對並排停車、岔路口違停與行人違規即時勸導與舉發，維護交通秩序和安全。
市警局4月1日先在仁愛區執行「路暢1號」專案，優先整頓忠一路、孝四路、孝三路、愛一路、仁三路、愛三路、仁二路等易見違停路段，針對併排、岔路口違規（臨時）停車及行人違規加強執法，行車動線相較過往更加順暢。
明德一路、光明路周邊有七堵火車站、南興市場，還有七堵國小、明德國中、基隆商工，人車都多。違規停車造成車道受阻，衍生民眾抱怨。
基隆市警局交通警察隊表示，5月1日起將擴大專案執法範圍，路暢2號鎖定七堵火車站附近的明德一路、光明路一帶，加強交通秩序整頓工作，營造更安全、順暢的交通環境。
交通警察隊長楊永泰說，路暢1號專案從4月1日執行至4月20日，共取締違規停車470件、行人違規126件，展現警方強力執法決心，並讓行車動線較過往更加順暢，獲得民眾正面回響。
楊永泰表示，路暢2號專案5月1日起，每天上午8時至下午8時將規畫警力執勤，透過員警騎乘機車來回巡邏，針對並排停車、岔路口違停與行人違規等行為，即時勸導與舉發，同步執行金融機構、超商等重點場所安全巡簽，兼顧防制詐欺車手提領，強化治安與交通並進。
基隆市長謝國樑上任後，先後執行行人友善、行人有序政策，維護交通環境與安全。警方呼籲民眾遵守交通規則，不要違規停車或任意穿越馬路。警方後續再將視專案成效，在其他他行政區規畫執法，打造更加安全順暢的城市交通網絡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言