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台東清潔隊員上班 巧遇1.5公尺長山神

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣海端鄉清潔隊員王林霧，今早開公務車經過南橫公路東段下馬路時，意外遇到一尾身長超過1點5公尺的保育類動物百步蛇。圖／王林霧提供
台東縣海端鄉清潔隊員王林霧，今早開公務車經過南橫公路東段下馬路時，意外遇到一尾身長超過1點5公尺的保育類動物百步蛇。圖／王林霧提供

台東縣海端鄉清潔隊員王林霧，今早開公務車經過南橫公路東段下馬路時，意外遇到一尾身長超過1點5公尺的保育類動物百步蛇，緩慢的扭動身驅欲通過馬路，由於公路在施工，不時有砂石車經過，擔心被輾壓，他和另一位人員，用長竹桿，頂著蛇身體往護欄方向引導，不過，百步蛇明顯很生氣，還不時扭頭要攻擊，把大家嚇了一大跳，還好最後順利完成救援任務。

王林霧說，百步蛇是布農族的山神及守護神，族人心中都很敬畏，不過像手臂這麼大尾的，他40年來還是第一次見到。

農業處指出，百步蛇為二級保育類動物，若蛇類入侵民宅或私人領域，請不要驚慌，千萬不要任意去刺激、驚擾牠，趕快撥打1999，將有專業捕蛇團隊協助，勿刻意騷擾、虐待、獵捕或宰殺等行為，以免觸法。

百步蛇

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