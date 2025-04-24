台東知本建和書屋 重啟拓展全日照顧

創立於1999年的台東知本建和書屋，2019年書屋創辦人陳俊朗驟逝，兒子陳彥翰接班重建書屋，歷經3年、超過2600人集資支持，昨天落成啟用，繼續陪伴孩子走向下一個20年。

陳彥翰說，過去建和書屋的照顧主要在課後，新屋將照顧推廣到全日，從部落出發，走進家庭、校園，化為孩子的學校。

知本地區過去常有孩子面臨資源缺乏、經濟受困及家庭等問題，已故創辦人陳俊朗31年前建立讓孩童們安心生活長大的避風港「孩子的書屋」，建和書屋是首個據點，陪伴近千名孩子。

2019年書屋創辦人陳爸驟逝，兒子陳彥翰接班，決定重建書屋，前副總統陳建仁、歌手萬芳、網球好手盧彥勳、友達光電永續長古秀華等知名人士推薦人力挺。

建和書屋昨落成啟用，空間規畫有孩子的隱私與自主，也有社區共食與活動據點，建材兼顧永續與節省。2樓陽台可遠眺鄰近建和部落青年會所，象徵文化脈絡延續。3樓創建小閣樓，彷彿是在遠處默默陪伴書屋的「陳爸」，也象徵孩子紮根社區、心存部落，眼望世界的意涵。

部落耆老說，1999年起陳爸在知本地區打造9間書屋，兒子陳彥翰開創新格局，重建書屋，延續陪伴孩子走向下一個20年，再啟動的不只是1棟房子，更是一個世代的希望。