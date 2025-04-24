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基隆公益電動機車難抽？ 市府：4月中籤率56%
基隆市青年公益電動車3.0方案今年1月起實施，為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車為條件，每月超過1千人要抽籤。民眾反映舊油車很難找、中籤率不高、交車慢等。市府說明，申請人踴躍，但中籤率逐月提高，穩定交車中，將持續優化申請流程。
環保局推出新版公益青年免費電動機車補助方案，有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊的燃油車，但車籍不限本人。
今年第一季交車僅762輛，民眾質疑成效，要求應加快速度；也有民眾反映舊油車難找，有人說中籤率不高，連抽3個月都落空。
市府說明，電動機車補助計畫實施以來，迄今有超過2萬名申請者，交車有一定行政程序，約要1個月。今年度新方案起，市府每月以1000輛電動機車為額度，提供符合資格民眾申請，若申請數大於1000輛採直播公開抽籤。
1月申請數為3317人，中籤率30%；2月申請人數為2523人，中籤率40%；3月申請人數為2008人，中籤率50%；4月申請抽選人數為1787人，中籤率56%。統計至4月底已申請件數達1982件，中籤率有逐月提高。
市府表示，依交通部公路局統計，基隆電動機車密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有一輛是電動機車。新制有提供民眾可自由選擇專案車款或一次性6萬元新購補助，補助額度全台最高，包含Gogoro、YAMAHA、光陽Ionex、中華emoving等品牌皆持續穩定交車。
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