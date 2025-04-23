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日本茅崎市、明石市議會視察團訪基隆 推海港城市合作

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日本神奈川縣茅崎市議員台灣交流視察團今蒞臨基隆市政府參訪。圖／基隆市政府提供
日本神奈川縣茅崎市議員台灣交流視察團今蒞臨基隆市政府參訪。圖／基隆市政府提供

日本神奈川縣茅崎市議員台灣交流視察團今蒞臨基隆市政府參訪，基隆市長謝國樑說，基隆與茅崎市同樣擁有豐富的海洋資源與歷史文化，兩座城市在推動城市轉型與永續發展方面皆有共同願景，加強合作關係。

謝國樑表示，基隆市目前正積極朝「智慧港灣、 產業革新、國際都市」的定位邁進，持續推動數位轉型、觀光產業、海洋科技與綠能建設，並強化捷運建設與產業聚落規畫，致力打造基隆為北台灣的重要交通與產業中心。

謝國樑指出，此次茅崎市交流視察團來訪，不僅是兩市間的首次對話，更有助於提升基隆在國際舞台的能見度。期盼未來雙方能在文化、教育、產業及城市治理等領域展開多元合作，攜手共創雙贏。

神奈川縣議員桝晴太郎表示，很榮幸此次能帶領茅崎市議員團隊來到基隆參訪，兩市皆擁有面向海洋的地理特色與深厚人文底蘊，期望未來能在文化觀光、經濟交流等方面深化合作，進一步促進城市間的友誼與共同發展。

另外，日本兵庫縣明石市議會日台親善議員聯盟今天下午在千住啓介會長率領之下，二度造訪基隆市，副市長邱佩琳及市府團隊熱烈歡迎，雙方並就基隆市的數位教育發展及市民參與式民主等議題進行討論，期盼未來能持續拓展更多領域的交流合作。

市府在有百年歷史的要塞司令部官邸安排下午茶，由邱佩琳代表謝國樑向遠道來訪的日本賓客表達熱烈歡迎，期盼雙方能夠延續並深化去年度建立的友誼與交流，讓城市間共同學習、共同進步。

千住啓介會長長年致力於推動日台交流，邱佩琳表示感謝及肯定，並且期待未來能持續拓展在教育、科技、文化等領域的交流合作。

日本兵庫縣明石市議會日台親善議員聯盟今天下午造訪基隆市，副市長邱佩琳及市府團隊熱烈歡迎。圖／基隆市政府提供
日本兵庫縣明石市議會日台親善議員聯盟今天下午造訪基隆市，副市長邱佩琳及市府團隊熱烈歡迎。圖／基隆市政府提供
日本兵庫縣明石市議會日台親善議員聯盟今天下午造訪基隆市，副市長邱佩琳及市府團隊熱烈歡迎。圖／基隆市政府提供
日本兵庫縣明石市議會日台親善議員聯盟今天下午造訪基隆市，副市長邱佩琳及市府團隊熱烈歡迎。圖／基隆市政府提供
日本神奈川縣茅崎市議員台灣交流視察團今蒞臨基隆市政府參訪。圖／基隆市政府提供
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謝國樑 議員

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