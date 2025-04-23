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宜蘭議員不來議會「上班」？ 議長連兩天散會

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
今天上午是宜蘭縣議會第20屆第13次臨時會第5次會議。記者林佳彣／攝影
今天上午是宜蘭縣議會第20屆第13次臨時會第5次會議。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣議會昨天與今天下午的臨時會因人數不足散會，民進黨團批議長張勝德草率散會，不尊重議會運作慣例。張回應，他依議事規則主持會議，2天均未達法定開會人數，議員不來導致流會卻反過來怪議長，直呼本末倒置，強調出席是議員的天職。

宜蘭縣議會現有34席議員。民進黨宜蘭縣黨部指出，議會排定議程審理墊付款案，依慣例，議長會請議事人員聯繫議員出席，確認出席人數穩定後才正式開議。張勝德昨日卻在朗讀完議事錄後2分鐘宣布散會，今開議則於3分鐘就散會，連2日火速宣布散會，引發議員不滿。

黨部提及有議會內部人士稱，議長通常會延後會議開始，等待議員出席人數過半，這2天卻一反常態，會議開始時間不到5分鐘即宣布散會，質疑張勝德草率主持議事，未盡應有程序與責任。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，議會是議員替人民發聲的主要平台，張勝德此番草率散會的決定，未能尊重議會運作慣例，更使全體議員無辜承擔缺席之責，嚴重損害議會形象與民意機制。昨是民間所謂好日子，許多民選公職都有地方行程，若能延後會議如同往例，是最恰當的處理方式，實在不懂張到底在急什麼？

張勝德回應，他是依照議事規則開會，今天上午議程結束也有宣布下午何時開會，議會也會以簡訊通知議員時間。下午時間一到就開會，現場有議員質疑現場人數未達半數法定開會人數17人，他還問民進黨議員謝燦輝是否有議員在辦公室？

張勝德說，昨天只有他與無黨籍邱素梅，今天國民黨籍有他、楊弘旻、黃建勇、林義剛、沈志弘，以及無黨籍邱素梅，民進黨僅有謝燦輝出席。他直言，如果只差1、2人可以等，但離法定人數還差10人，是要怎麼等？大嘆總不能要準時者一直等遲到者。

張勝德說，他知道議員公務繁忙，自己行程也滿檔，但是開議出席是每位議員的天職、必須履行的義務，議員若對時間安排有意見可提出延期或提前等需求。他認為是議員不進來開會才導致流會，並不是自己故意讓會議流會，直呼綠營質疑沒道理、本末倒置，邱嘉進應該要譴責議員為何不出席、約束自家議員來開會才是。

宜蘭 民進黨 議員

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