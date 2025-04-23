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電動機車首季僅增762輛 基市：會陸續成長

中央社／ 基隆23日電

基隆市政府推出公益青年電動機車補助，媒體報導，今年第1季僅新增762輛電動機車，與目標相差甚遠。環保局指出，各品牌持續穩定交車，掛牌數會陸續成長。

基隆市政府1月開始受理公益青年電動機車補助新方案，採網路登記，每月1000名額，新方案分為「專案車款」和「新購車款」。「專案車款」全額補助車體，「新購車款」則不限廠牌，最高補助新台幣6萬元購車金。

申請數若大於1000輛，環保局會在每月21日網路直播，抽出可申請人名單。三立新聞報導，基隆市今年第1季僅新增762輛電動機車，與原定3000輛目標相差甚遠，也有市民留言抱怨連續抽籤4次都沒抽到。

基隆市環保局今天表示，762輛是掛牌數非申請補助數，各品牌持續穩定交車，掛牌數會陸續成長。

環保局指出，1月申請人數為3317人，中籤率30%、2月申請人數為2523人，中籤率40%、3月申請人數為2008人，中籤率50%、4月申請人數為1787人，中籤率56%，民眾中籤率逐月提高。

環保局指出，據交通部公路局統計資料，基隆市電動機車密度已達全台之冠，平均每10輛就有1輛是電動機車。新制補助方案更提供市民可自由選擇專案車款或一次性6萬元新購補助，補助額度全台最高，市府將持續檢視成效並優化申請流程，努力落實政策。

基隆 環保局 電動機車

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