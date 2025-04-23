基隆城際轉運站營運近1年商場空蕩蕩 市府與原廠商解約

基隆城際轉運站去年7月營運啟用，但至今已快1年，民眾反映商場空蕩蕩，連販賣機都沒有，招商不力。市府交通處今天表示，原營運商美得泰公司因招商未達標，市府14日已終止契約，新管理廠商已進駐，只負責管理，但不負責招商，市府將另行辦理招商作業。

基隆城際轉運站站花7億元興建，去年7月1日啟用，候車空間整合原分散在火車站周遭港西街、國光客運臨時站的國道客運及市公車共52條運輸路線，讓國道、台鐵和市公車搭車轉乘更方便。

但不少市民抱怨，轉運站營運近1年連販賣機都沒有，商場空蕩蕩，與其雙北的轉運站差很多，要買東西、喝飲料都十分不便，更不用說買紀念品。

市府交通處今天說明，市府4月15日已與美得泰終止契約，並將求償積欠的電費、清潔費等相關費用。市府已另行發包委託廠商管理，避免營運中斷，由亞太國際公司得標並已進駐，負責站務、機電、清潔及保全。

交通處說，至於商場招商部分，市府將再廣徵集民意、參考其他轉運站營運模式再進行招商的招標作業，讓招商更為完整才啟動商場功能。