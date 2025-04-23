聽新聞
0:00 / 0:00
基隆城際轉運站營運近1年商場空蕩蕩 市府與原廠商解約
基隆城際轉運站去年7月營運啟用，但至今已快1年，民眾反映商場空蕩蕩，連販賣機都沒有，招商不力。市府交通處今天表示，原營運商美得泰公司因招商未達標，市府14日已終止契約，新管理廠商已進駐，只負責管理，但不負責招商，市府將另行辦理招商作業。
基隆城際轉運站站花7億元興建，去年7月1日啟用，候車空間整合原分散在火車站周遭港西街、國光客運臨時站的國道客運及市公車共52條運輸路線，讓國道、台鐵和市公車搭車轉乘更方便。
但不少市民抱怨，轉運站營運近1年連販賣機都沒有，商場空蕩蕩，與其雙北的轉運站差很多，要買東西、喝飲料都十分不便，更不用說買紀念品。
市府交通處今天說明，市府4月15日已與美得泰終止契約，並將求償積欠的電費、清潔費等相關費用。市府已另行發包委託廠商管理，避免營運中斷，由亞太國際公司得標並已進駐，負責站務、機電、清潔及保全。
交通處說，至於商場招商部分，市府將再廣徵集民意、參考其他轉運站營運模式再進行招商的招標作業，讓招商更為完整才啟動商場功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言