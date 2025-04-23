花蓮六十石山旱季無水可用 農水署建集水區穩定供水
花蓮縣富里鄉六十石山是金針產區，近年常因乾旱缺水導致產量減少，農業部農田水利署花蓮管理處規畫三期工程，在山上興建集水設施與配水池，第一期3座蓄水池工程已完工，二、三期尋找地點建置水塔，整體工程完工後，預計可穩定約37公頃灌溉面積，有20戶農家受益。
六十石山地區近年受極端天氣變化影響，每年5月至9月花季期間乾旱現象頻繁，曾發生長達40天無降雨的情形。農水署花蓮處長張麒瑋表示，六十石山上幾乎沒有野溪與水源，農友只能透過雨水澆灌，為此規畫新建集水設施與配水池儲存水資源，在乾旱時期穩定供水，達成「蓄豐濟枯」目標。
張麒瑋說，第一期工程建置3座總量約1250公噸蓄水池，並利用路側溝及山上排水系統集水，透過配管提供澆灌使用；二、三期目前還在找合適地點建置水塔，應會選在有高度的地方。
花蓮處表示，三期工程完工後，可為地方農業創造超過8400萬元的經濟產值；待硬體設施建置完成後，集水系統將交由公所與地方農民組成用水組織，自行分配使用與維護管理。
在平地灌溉部分，張麒瑋說，平地農田通常靠河川取水灌溉，其中縱谷地帶水源來自秀姑巒溪，海岸山脈則是九岸溪跟阿美溪，若河川乾枯無水使用，就會啟動抗旱井。由於灌溉需大量用水，抗旱井水量沒辦法農友同時使用，因此協調大家採分區輪灌方式，讓水資源能被有效利用。
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