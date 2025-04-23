快訊

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

台東孩子書屋發源地改建 建和書屋2.0啟用

中央社／ 台東縣23日電

台東市建和部落「孩子的書屋」最早的據點為簡陋鐵皮屋，匯集2600餘位捐款者的愛心重新改建成「建和書屋2.0」，今天啟用。全新書屋不僅為孩子打造，也是長輩交流的地方。

已故「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗，26年前在自己住家附近的鐵皮屋成立首間孩子的書屋，當時是一間簡陋的鐵皮屋，從這間鐵皮屋拓展到附近社區9間書屋。

「孩子的書屋」團隊3年前決定將這個首間據點重新打造，經歷過疫情與缺工雙重挑戰，匯集超過2600多人的捐款，「建和書屋2.0」今天落成啟用。

「孩子的書屋」團隊表示，全新落成的書屋不只是孩子吃飯、聊天、探索學習的空間，也是一處可以照顧心理需求、支持社區長輩交流的基地；是孩子實驗教育機構的教室之一，也是部落彼此緊密聯繫、代代傳承所在；不只是空間再生，更是一圈圈關係的凝聚與延伸。

「孩子的書屋」現任負責人陳彥翰表示，「建和書屋」是他父親陳俊朗創建的第1間書屋，20多年前部落的孩子放學後在這裡吃飯、寫作業、練吉他、打籃球；未來的20年，這裡照顧的對象不只是孩子，服務將延伸到家長、長輩與整個社區，因為這樣（與社區一起）才是還成長的最好環境。

團隊 捐款 長輩

延伸閱讀

陳爸驟逝兒接班 台東「建和書屋」重建今啟用…繼續陪伴孩子20年

在地最強後盾 東港興和社區物資銀行整合獨老關懷

響應世界地球日 新北瑞芳海濱社區動員志工大掃除

營養也能很米其林 屏東社區關懷據點料理好手大顯身手

相關新聞

花蓮六十石山旱季無水可用 農水署建集水區穩定供水

花蓮縣富里鄉六十石山是金針產區，近年常因乾旱缺水導致產量減少，農業部農田水利署花蓮管理處規畫三期工程，在山上興建集水設施...

睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港 當天清空東2碼頭

基隆市今年端午龍舟競賽嘉年華5月31日登場，有別於以往在八斗子漁港，這是2017年以後首次再回到基隆港賽龍舟，即日起至5...

花蓮芒果受低溫影響每公頃10萬元救助 受理至5月6日

花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，受3月中旬低溫影響，出現開花不著果、果實畸形等遲發性災情，農業部公告為天然災害...

基隆新電動車方案遭怨要舊車又難抽 市府：中籤率已56%

基隆市青年公益電動車3.0方案今年1月起實施，為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車為條件，每月超過...

陳爸驟逝兒接班 台東「建和書屋」重建今啟用…繼續陪伴孩子20年

創立於1999年的台東知本建和書屋，在2019年書屋創辦人陳爸驟逝後，兒子陳彥翰接班決定重建書屋，歷經3年、超過2600...

打火弟兄安啦！台東新購消防裝備1人2套 獲歐美認證

打火弟兄裝備全面升級，台東縣消防局編列2170萬元經費，新購消防衣、帽、鞋、頭盔及耳罩完成驗收，將配發第一線打火弟兄1人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。