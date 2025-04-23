睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港 當天清空東2碼頭

基隆市今年端午龍舟競賽嘉年華5月31日登場，有別於以往在八斗子漁港，這是2017年以後首次再回到基隆港賽龍舟，即日起至5月2日報名，當天將調度船舶移往他處，清空東2碼頭，設置200公尺航線作為龍舟賽事航道。

市府教育處指出，基隆港是城市的門面，在共同發展基隆港的願景下，今年市府獲得台灣港務股份有限公司基隆港務分公司支持，移至國際港區東2碼頭辦理，

基隆港務分公司協助調度當日船舶，清空基隆港東1碼頭到東2碼頭，約200公尺左右航線作為此次龍舟賽事航道，吸引不少競賽團隊認為在基隆港機會難得，在市區港口和都市風光景色更美，賽道筆直寬闊也更好發揮，躍躍欲試要一拚好成績。

市長謝國樑說，此次活動希望結合基隆獨有的海港特色與城市文化，達到宣傳基隆以及吸引觀光人潮雙贏局面；屆時民眾除可享用基隆美食外，更可漫步海洋廣場，飽覽基隆港海景，觀賞賽事，享受人、海、舟融合為一的完美體驗。