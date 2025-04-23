快訊

聖騎士出任務 賴總統指派陳建仁出席教宗葬禮

「答應不說」卻守不住秘密的四星座！火象三傻全上榜、另一個最可怕

男子去深山釣魚「意外釣到失蹤邊牧」 還原驚險過程50萬人讚爆：真英雄

聽新聞
0:00 / 0:00

睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港 當天清空東2碼頭

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港，當天清空東2碼頭。圖／基隆市政府提供
睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港，當天清空東2碼頭。圖／基隆市政府提供

基隆市今年端午龍舟競賽嘉年華5月31日登場，有別於以往在八斗子漁港，這是2017年以後首次再回到基隆港賽龍舟，即日起至5月2日報名，當天將調度船舶移往他處，清空東2碼頭，設置200公尺航線作為龍舟賽事航道。

市府教育處指出，基隆港是城市的門面，在共同發展基隆港的願景下，今年市府獲得台灣港務股份有限公司基隆港務分公司支持，移至國際港區東2碼頭辦理，

基隆港務分公司協助調度當日船舶，清空基隆港東1碼頭到東2碼頭，約200公尺左右航線作為此次龍舟賽事航道，吸引不少競賽團隊認為在基隆港機會難得，在市區港口和都市風光景色更美，賽道筆直寬闊也更好發揮，躍躍欲試要一拚好成績。

市長謝國樑說，此次活動希望結合基隆獨有的海港特色與城市文化，達到宣傳基隆以及吸引觀光人潮雙贏局面；屆時民眾除可享用基隆美食外，更可漫步海洋廣場，飽覽基隆港海景，觀賞賽事，享受人、海、舟融合為一的完美體驗。

今年度龍舟賽事組別分為公開男子組18隊、公開女子組16隊、市府機關組16隊，冠軍隊伍最高獎金5萬元，預計有50隊的龍舟好手參加。報名網址: https://www.surveycake.com/s/460p2

睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港，當天清空東2碼頭。圖／基隆市政府提供
睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港，當天清空東2碼頭。圖／基隆市政府提供

基隆港 碼頭 龍舟賽

延伸閱讀

鄭銘謙稱6時上門符基隆人生活習慣 林沛祥：太浪漫

基隆新電動車方案遭怨要舊車又難抽 市府：中籤率已56%

基檢6時查連署偽造挨批擾民 鄭銘謙：符合基隆人生活習慣

看見幸福台灣／基隆…友善兒少 守護弱勢

相關新聞

睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港 當天清空東2碼頭

基隆市今年端午龍舟競賽嘉年華5月31日登場，有別於以往在八斗子漁港，這是2017年以後首次再回到基隆港賽龍舟，即日起至5...

花蓮芒果受低溫影響每公頃10萬元救助 受理至5月6日

花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，受3月中旬低溫影響，出現開花不著果、果實畸形等遲發性災情，農業部公告為天然災害...

基隆新電動車方案遭怨要舊車又難抽 市府：中籤率已56%

基隆市青年公益電動車3.0方案今年1月起實施，為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車為條件，每月超過...

陳爸驟逝兒接班 台東「建和書屋」重建今啟用…繼續陪伴孩子20年

創立於1999年的台東知本建和書屋，在2019年書屋創辦人陳爸驟逝後，兒子陳彥翰接班決定重建書屋，歷經3年、超過2600...

打火弟兄安啦！台東新購消防裝備1人2套 獲歐美認證

打火弟兄裝備全面升級，台東縣消防局編列2170萬元經費，新購消防衣、帽、鞋、頭盔及耳罩完成驗收，將配發第一線打火弟兄1人...

宜縣議員全數連署 加開高鐵公聽會

高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，但路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也未充分告知，宜蘭縣議長張勝德提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。