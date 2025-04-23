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花蓮芒果受低溫影響每公頃10萬元救助 受理至5月6日

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，受3月中旬低溫影響，出現開花不著果、果實畸形等災情，農業部公告救助額度為每公頃10萬元。圖／花蓮縣政府提供
花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，受3月中旬低溫影響，出現開花不著果、果實畸形等災情，農業部公告救助額度為每公頃10萬元。圖／花蓮縣政府提供

花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，受3月中旬低溫影響，出現開花不著果、果實畸形等遲發性災情，農業部公告為天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃10萬元，即日起至5月6日止受理申請。

玉里鎮公所農業課代理課長黃韶楚表示，玉里的芒果在過年前後受到寒流影響，造成芒果樹無法正常開花授粉或黑化，而3月正是開花期，還無法判定受災程度，直到本月17日花蓮縣政府及農改場實地勘查，並向農業部反映災情。

縣府農業處長陳淑雯指出，農友申請現金救助時，依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應為實際從事農作生產自然人、申報項目損失率達20%以上者、長期作農產品於同曆年，且救助以一次為限。

農業處提醒，此次災害救助受理期限至5月6日止，符合申請資格農民盡速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；農友如發現農作受天然災害影響，請及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發的農產業天然災害現地照相App，記錄受災情形，以利公所確認。

農業處表示，基層公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，協助受災農友復耕、復建，與維護申請天然災害救助權益。

花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，受3月中旬低溫影響出現災情，農業部公告為天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃10萬元。圖／花蓮縣政府提供
花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，受3月中旬低溫影響出現災情，農業部公告為天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃10萬元。圖／花蓮縣政府提供

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