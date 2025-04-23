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基隆新電動車方案遭怨要舊車又難抽 市府：中籤率已56%

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆新電動車方案民眾抱怨要舊車汰換、十分難抽，市府說目前中籤率已達56%。記者游明煌／攝影
基隆新電動車方案民眾抱怨要舊車汰換、十分難抽，市府說目前中籤率已達56%。記者游明煌／攝影

基隆市青年公益電動車3.0方案今年1月起實施，為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車為條件，每月超過1千人要抽籤。近日有民眾反映舊車很難找、中籤率不高、交車慢等。市府說明，申請人踴躍，但中籤率逐月提高，穩定交車中，將持續檢視成效並優化申請流程。

環保局推出新版公益青年免費電動機車補助方案，有兩種不同專案選擇，「專案車款」限定4廠牌共6種不同車型，每款車不僅全額補助車體，各廠牌的月資費也提供0元選項；「新購車款」專案則不限廠牌可自選Gogoro等廠牌，一次性車體補助6萬元。為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車，但車籍不限本人。

但今年第一季交車僅762輛，民眾質疑成效，且認為應加快速度；也有民眾反映舊油車很難找，家中不一定有汰舊車可換，規則限定嚴是強人所難；還有人說中籤率不高，他抽了3個月都沒有抽中。

市府今天說明，電動機車補助計畫實施以來至今已有超過2萬名申請者，交車有一定行政程序，約要1個月左右。今年度新方案起，市府每月以1000輛電動機車為額度，提供符合資格的民眾申請，若申請數大於1000輛即採直播公開抽籤，計畫廣受歡迎。

1月申請數為3317人，中籤率30%；2月申請人數為2523人，中籤率40%；3月申請人數為2008人，中籤率50%；4月申請抽選人數為1787人，中籤率56%。統計至4月底已申請件數達1982件，民眾中籤率也逐月提高。

市府表示，依交通部公路局統計，基隆市電動機車密度已達全台之冠，平均每10輛機車就有一輛是電動機車。今年新制更提供民眾可自由選擇專案車款或一次性6萬元新購補助，補助額度全台最高。目前包含Gogoro、YAMAHA、光陽Ionex、中華emoving等品牌皆持續穩定交車，市府將持續檢視成效並優化申請流程，努力落實政策。

公益 基隆 電動機車

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