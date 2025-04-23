快訊

勿高估台灣年輕人作戰意願？美期刊3原因籲保留看待 國防體制未準備好

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

陳爸驟逝兒接班 台東「建和書屋」重建今啟用…繼續陪伴孩子20年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
創立於1999年的台東知本建和書屋，在2019年書屋創辦人陳爸驟逝後，兒子陳彥翰接班決定重建書屋，歷經3年、超過2600人集資支持，今天落成啟用，繼續陪伴孩子們走向下一個20年。圖／讀者提供
創立於1999年的台東知本建和書屋，在2019年書屋創辦人陳爸驟逝後，兒子陳彥翰接班決定重建書屋，歷經3年、超過2600人集資支持，今天落成啟用，繼續陪伴孩子們走向下一個20年。圖／讀者提供

創立於1999年的台東知本建和書屋，在2019年書屋創辦人陳爸驟逝後，兒子陳彥翰接班決定重建書屋，歷經3年、超過2600人集資支持，今天落成啟用，繼續陪伴孩子們走向下一個20年。

陳彥翰說，過去建和書屋的照顧主要在課後，新屋將照顧推廣到全日，讓孩子得以全方位獲得更好的陪伴，讓孩子可以成長出自己的樣子，從部落出發，走進家庭、走入校園，化為孩子們的學校。

知本地區過去常有孩子面臨缺乏資源、經濟受困及家庭等問題，已故創辦人陳爸於1999年建立能讓孩童們能安心生活長大的避風「港孩子的書屋」，而建和書屋為首個據點，陪伴近千名孩子。

不過，2019年書屋創辦人陳爸驟逝，陳彥翰接班後，決定重建書屋，吸引超過2600人響應，其中包括陳建仁副總統、歌手萬芳、網球好手盧彥勳、有達光電永續長古秀華等知名人士推薦人力挺。

今天建和書屋落成啟用，邀請各界好友及支持朋友共襄盛舉，整個建築設計被具體實踐，不僅空間有孩子們的隱私與自主，也有社區共食與活動的據點，建材兼顧永續與節省。

另2樓陽台還可遠眺鄰近的Kasavakan部落青年會所（巴拉冠），象徵文化脈絡的延續，3樓創建的小閣樓，彷彿是在遠處默默陪伴書屋的陳爸，亦象徵孩子紮根社區、心存部落而眼望世界的意涵。

自1999年開始陳爸在知本地區打造9間書屋，如今兒子陳彥翰計畫開創新格局，將建和書屋重建，將延續陪孩子走向下一個20年，再啟動的不是一棟房子，而是一個世代的希望。

孩子的書屋董事長陳彥翰（左）感謝所有支持書屋的好朋友。圖／讀者提供
孩子的書屋董事長陳彥翰（左）感謝所有支持書屋的好朋友。圖／讀者提供

朋友 永續

延伸閱讀

方濟各驟逝／最後一天仍工作 現身梵蒂岡廣場問候信徒

方濟各驟逝／人民的教宗 曾批川普建牆阻移民「非基督徒」

方濟各驟逝／樞密會議選新教宗 梵蒂岡國務卿帕羅林呼聲高

方濟各驟逝／「中國夢」成未竟之志 向中示好招批評

相關新聞

陳爸驟逝兒接班 台東「建和書屋」重建今啟用…繼續陪伴孩子20年

創立於1999年的台東知本建和書屋，在2019年書屋創辦人陳爸驟逝後，兒子陳彥翰接班決定重建書屋，歷經3年、超過2600...

睽違8年基隆端午龍舟賽重回基隆港 當天清空東2碼頭

基隆市今年端午龍舟競賽嘉年華5月31日登場，有別於以往在八斗子漁港，這是2017年以後首次再回到基隆港賽龍舟，即日起至5...

花蓮芒果受低溫影響每公頃10萬元救助 受理至5月6日

花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，受3月中旬低溫影響，出現開花不著果、果實畸形等遲發性災情，農業部公告為天然災害...

基隆新電動車方案遭怨要舊車又難抽 市府：中籤率已56%

基隆市青年公益電動車3.0方案今年1月起實施，為推動淨零碳排及有效控管車口數，恢復必須提供一輛汰舊燃油車為條件，每月超過...

打火弟兄安啦！台東新購消防裝備1人2套 獲歐美認證

打火弟兄裝備全面升級，台東縣消防局編列2170萬元經費，新購消防衣、帽、鞋、頭盔及耳罩完成驗收，將配發第一線打火弟兄1人...

宜縣議員全數連署 加開高鐵公聽會

高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，但路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也未充分告知，宜蘭縣議長張勝德提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。