陳爸驟逝兒接班 台東「建和書屋」重建今啟用…繼續陪伴孩子20年

創立於1999年的台東知本建和書屋，在2019年書屋創辦人陳爸驟逝後，兒子陳彥翰接班決定重建書屋，歷經3年、超過2600人集資支持，今天落成啟用，繼續陪伴孩子們走向下一個20年。

陳彥翰說，過去建和書屋的照顧主要在課後，新屋將照顧推廣到全日，讓孩子得以全方位獲得更好的陪伴，讓孩子可以成長出自己的樣子，從部落出發，走進家庭、走入校園，化為孩子們的學校。

知本地區過去常有孩子面臨缺乏資源、經濟受困及家庭等問題，已故創辦人陳爸於1999年建立能讓孩童們能安心生活長大的避風「港孩子的書屋」，而建和書屋為首個據點，陪伴近千名孩子。

不過，2019年書屋創辦人陳爸驟逝，陳彥翰接班後，決定重建書屋，吸引超過2600人響應，其中包括陳建仁副總統、歌手萬芳、網球好手盧彥勳、有達光電永續長古秀華等知名人士推薦人力挺。

今天建和書屋落成啟用，邀請各界好友及支持朋友共襄盛舉，整個建築設計被具體實踐，不僅空間有孩子們的隱私與自主，也有社區共食與活動的據點，建材兼顧永續與節省。

另2樓陽台還可遠眺鄰近的Kasavakan部落青年會所（巴拉冠），象徵文化脈絡的延續，3樓創建的小閣樓，彷彿是在遠處默默陪伴書屋的陳爸，亦象徵孩子紮根社區、心存部落而眼望世界的意涵。