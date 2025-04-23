打火弟兄安啦！台東新購消防裝備1人2套 獲歐美認證

打火弟兄裝備全面升級，台東縣消防局編列2170萬元經費，新購消防衣、帽、鞋、頭盔及耳罩完成驗收，將配發第一線打火弟兄1人2套使用，全面提升救災安全與保障。基層消防隊員對新款裝備滿意表示，「耐用又實用」。

消防局指出，新採購的防衣帽鞋均獲歐盟EN469及美國NFPA等國際標準認證，消防衣耐高溫、防火阻燃、消防鞋有防撞擊及防穿刺設計，消防帽具輕量化，消防手套具抗血液病毒及化學危險物滲透，提供完整防護。

縣府十分重視消防人員的裝備與訓練，不斷推動消防設施現代化，但礙於經費編列有限，基層消防隊員個人救災裝備已使用多年，無法立即汰換更新，因此，消防局去年起編列2千餘萬元經費，大幅汰除就裝備。

新購裝備陸續訂製完成，並於日前送抵消防局完成驗收。消防局表示，全縣外勤人力約380人，消防人員在執行救災任務時，裝備常因暴露於火災、化學物質及惡劣環境而受損或污染，須經過清洗或修復才能再次使用，因此，配發2套使用隨時應對緊急情況。

另除消防衣、帽、鞋，也添購並通過EN 12492：2012的新式頭盔與耳罩，配備可調式護目鏡與頭部緩衝結構，並配降噪耳罩，具備隔音、降噪等特點，有效降低人員在高噪音環境中的聽力受損風險。