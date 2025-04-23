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花蓮改良種芒果低溫致災 現金救助申請至5月6日

中央社／ 花蓮縣23日電

受3月中旬低溫影響，花蓮玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉改良種芒果產區，有開花不著果、果實畸形等遲發性災情，農業部公告為天然災害現金救助地區，自今天起至5月6日止受理申請。

花蓮縣政府農業處表示，「改良種芒果」救助額度為每公頃新台幣10萬元，支援受災農民迅速復耕，並儘早恢復正常生產活動。

玉里鎮公所農業課代理課長黃韶楚表示，玉里地區的芒果品種與其他地區種植的時間不太相同，過年前後受到寒流影響，造成芒果樹無法正常開花授粉或是黑化，3月份正值開花期，還無法判定受災程度，本月17日花蓮縣政府及農改場實地勘查，並向農業部反映。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯說明，農友申請現金救助時，依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應為實際從事農作生產之自然人、申報項目損失率達20%以上者、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

農業處提醒，此次災害救助受理期限至5月6日止，符合申請資格農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。農友如有發現農作受天然災害影響，請及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發的農產業天然災害現地照相App，記錄受災情形，以利公所確認。

農業處也表示，基層公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助的權益。

芒果 花蓮縣政府 農業處

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