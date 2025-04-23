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宜縣議員全數連署 加開高鐵公聽會

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
高鐵延伸宜蘭路廊預計會在礁溪鄉東側，跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍，造成衝擊影響，縣議會昨天連署要求交通部加開公聽會。圖／聯合報系資料照片
高鐵延伸宜蘭路廊預計會在礁溪鄉東側，跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍，造成衝擊影響，縣議會昨天連署要求交通部加開公聽會。圖／聯合報系資料照片

高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，但路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也未充分告知，宜蘭縣議長張勝德提案，要求交通部加開公聽會，昨獲33名不分黨派縣議員全數連署支持，請縣府轉呈中央，並積極追蹤。

這也是繼本月初頭城鎮與礁溪鄉的鄉鎮長、縣議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，一致連署要求交通部加開公聽會之後，再度向中央政府展現地方民意。

高鐵從南港延伸到宜蘭全長60.6公里，進入宜蘭經過頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市4鄉鎮市，長度近20公里，最後停靠縣政中心。

交通部3月5日在宜蘭大學辦一場公聽會，路廊圖資僅是概略示意圖；會後下鄉勘察，當地民眾才發現路線可能經過他家附近切割農地，憂心忡忡，且高鐵會在礁溪鄉東側跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍。

縣議會連署提案中，「強烈建議」交通部針對高鐵延伸宜蘭興建計畫，再次開第二階段環境影響評估公聽會；尤以路廊經過的頭城、礁溪等沿線及周邊、土地、居民生活影響最大，可是二階環評公聽會，由於通知短促且開會地點較遠，多數受影響縣民未能參與。

縣議會要求交通部公開說明高鐵路廊二旁土地禁建與限建、高架工程、列車產生的震動噪音和環境景觀等衝擊，公聽會的地點應該選在頭城鎮或礁溪鄉，方便民眾參加。

交通部 議員 高鐵延伸宜蘭

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