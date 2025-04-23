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看見幸福台灣／基隆市長謝國樑 打造亞洲最有愛城市

經濟日報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑。圖／基隆市政府提供
基隆市長謝國樑。圖／基隆市政府提供

「基隆正在改變，我會持續努力讓幸福成為這座城市的日常」，基隆市長謝國樑說，從行人安全、親子空間、城市建設到產業發展，每一項政策都圍繞著把基隆打造成「亞洲最有愛城市」這一目標，要打造一個讓市民安心、便利、有未來的城市。

城市的幸福感往往來自最基本的行走體驗，謝國樑表示，上任兩年多來，不但讓基隆人行走體驗幸福感提升，也讓觀光客感受到基隆的進步。

謝國樑說，他要讓每一位行人都能安心行走，基隆市在「行人友善政策」的推動下，去年行人每十萬人死亡人數僅0.83人，是台灣本島各縣市最低，近期更在市區如廟口等多地陸續推動騎樓整平計畫，希望解決市區長年來步行高低落差問題。

孩子是城市的未來，舒適安全的玩樂場域就在基隆，謝國樑「一區一室內兒童樂園」政策目標去年底達成，讓全市七個行政區皆擁有免費且可遮風避雨的室內兒童遊樂空間，已吸引超過24萬人次參與。

謝國樑並說，為讓家庭願生願養，不僅提供每胎新生兒2萬元，更推動「好孕乘三」（孕婦產檢車資、營養品及孕裝費等）補助，提供更完善的育兒環境，讓孩子快樂成長，家長無後顧之憂。「讓市府成為孩子與家人的靠山」，不僅能協助家長提供即時照護建議，市府更逐步設立公托中心，再加上設立專責機構「兒童及少年事務處」，全面優化對青少年及其家屬的服務，進一步提供家長便利的育兒資源。

謝國樑打造基隆成為高齡友善健康城市，他說，積極推動高齡友善政策，透過設置「長期照顧服務管理所」與推動長輩照護平台，不僅能向專業醫護人員諮詢不適症狀，家屬也能即時獲得相關衛教資訊，已超過4,470人加入，並提供逾2,000人次的相關諮詢服務。

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