看見幸福台灣／基隆…友善兒少 守護弱勢

基隆市有「台灣頭」、「台灣北玄關」之稱，三面環山，港灣深入市區，集商港、軍港、漁港於一身。數百年來，無數異國船隻帶來了多元的文化，是台灣與國際交匯之地。湛藍的海水，繁忙海港風情，多樣精緻的廟口小吃，交織成基隆市的意象。

近來，基隆市政更流露一絲溫柔。例如農曆年前學校放寒假，基隆市府注意到弱勢學童寒假期間可能連一餐都沒有，因此宣布守護弱勢學童寒假午餐不斷炊，有1,600名學童受惠。

放寒假後，基隆市府提供餐券給低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故弱勢學童，可至與學校合作的店家兌換餐食。基隆市長謝國樑說，暑假也會持續進行，讓弱勢學童寒暑假也能安心用餐。

「小愛爸爸」謝國樑施政，特別重視兒少政策，上任近兩年，七個行政區都設室內兒童樂園，並且融入當地特色，成為六歲以下兒童遊樂天堂，這也是基隆市民滿意度高的市政建設。謝國樑去年7月調整基隆市政府組織，新成立兒童及少年事務處，未來工作重點是整合0到18歲兒童及青少年所需軟硬體服務設施，並彙集更多資源，提供更多元的服務，將基隆打造成「兒少友善城市」。

依基隆市府規畫，青少年福利服務中心可望今年下半年開幕，設計動態區供青少年釋放活力，靜態提供心理支持等服務，希望能成為安頓青少年身心的好處所。基市要花1.38億元提升校園運動環境，更新市立游泳池，提升校園運動環境。

在環境改善方面，謝國樑公布基隆市府新版公益青年免費電動機車補助方案，並且優化基隆廟口騎樓，改善人行環境。謝國樑說，目前騎樓有一些阻礙通行的盆栽、器具等，民眾一開始可能不習慣，市府會密集宣導、耐心溝通、執行取締，只要商圈有共識，就會優先推動。

經濟日報2024年縣市幸福指數大調查結果指出，基隆市幸福指數為46.10，全台20縣市中（不計金門、連江縣）排名第13名，較2023年大幅進步七名。

在政府統計中，基隆市排名第14名，較2023年退步一名；但在民調指數上，基隆市平均47.7，排名第13名，較2023年進步七名。若進一步基隆市在政府統計指數表現，以「空氣品質指標AQI」排名全國第四，表現最優；其次是「家戶連網比率」拿下全國第八名。

在民意調查結果，基隆市則以「家庭經濟」滿意度拿下全台第四名，表現最佳，「工作狀況」及「健康狀況」則排名全國第五名，「教育成就」排名第九名，表現相對突出。