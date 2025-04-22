快訊

獨／王彩樺反擊了！認微整不喜歡臉皺皺 拚到底不退休

好天氣要掰了！明起變天雷雨開炸、氣溫下跌 下一波鋒面這日報到

影／超噁！高雄岡山名店肉粽藏指甲片 衛生局責令限期改善

基隆明德一路、光明路 5/1起加強交通執法

中央社／ 基隆22日電

基隆市警察局將從5月1日執行「路暢2號專案」，選定七堵區明德一路、光明路，針對併排停車、岔路口違停行人違規加強舉發，盼營造更順暢交通環境。

市警局交通隊長楊永泰指出，首波在仁愛區執行「路暢1號專案」後成效顯著，從4月1日起執行至4月20日，已取締違規停車470件、行人違規126件，行車動線較過往更加順暢，獲得民眾正面迴響。

楊永泰表示，七堵區位於基隆市西南側，是重要的交通節點與生活圈，明德一路、光明路因鄰近七堵火車站、南興市場、七堵國小、明德國中、基隆商工等學校，平日交通流量大，違規停車時常造成車道受阻，影響通行效率，衍生民眾抱怨。

楊永泰指出，「路暢2號專案」執法範圍擇定七堵區明德一路、光明路一帶違停熱點，5月1日起每日上午8時至晚間8時，將規劃警力執勤，透過員警騎乘機車來回梭巡，針對併排停車、岔路口違停與行人違規等勸導與舉發，呼籲用路人遵守交通規則，切勿違規停車或任意穿越馬路。

基隆 行人 違停

延伸閱讀

基隆最大規模徵才25日登場 46家廠商提供1430職缺

廉政平台啟動！基隆新市政大樓招商 綠議員：別變成京華城

愛山林大動作奪三筆開發案 總銷上看400億元 喊出每年獵地2萬坪

愛山林一天拿下基隆、中正紀念堂(捷四)開發案 共三筆開發案

相關新聞

基隆最大規模徵才25日登場 46家廠商提供1430職缺

基隆就業中心25日在基隆市立體育館舉辦徵才活動，邀集5大產業46家廠商參與，提供1430個職缺，月薪都超過3萬元，2成起...

宜蘭敬好生活音樂節超強卡司 邀畢書盡、魏如昀9組人氣歌手開唱

兼具復古、時尚「2025敬好生活音樂節」4月25日至27日在宜蘭中興文創園區登場，這是中興文創的首場大型音樂節，除了超強...

廉政平台啟動！基隆新市政大樓招商 綠議員：別變成京華城

基市府今天舉辦公辦都更招商說明會，由市府提供土地，開發商出資興建新市政大樓。招商案規畫公私分回樓地板面積約1比2，市議員...

花蓮卓溪黑熊再度掠食家犬作勢攻擊人 中槍後死亡

連日侵擾花蓮卓溪部落的黑熊不僅偷吃民眾飼養雞隻，還掠食4隻家犬，林保署與族人組隊巡護及驅趕，昨晚目擊黑熊再度掠食犬隻，且...

台東87家非法經營旅宿業者 最高罰200萬元

立法院於今年1月通過公布實施新發展觀光條例修正草案，非法旅宿最高罰200萬元，台東縣為提升觀光品質及保障合法業者，日前加...

憂高鐵衝擊...宜蘭縣議長提案 藍綠議員全數連署要求加開公聽會

高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，交通部上月初到宜蘭召開公聽會，但是路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。