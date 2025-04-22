基隆最大規模徵才25日登場 46家廠商提供1430職缺

基隆就業中心25日在基隆市立體育館舉辦徵才活動，邀集5大產業46家廠商參與，提供1430個職缺，月薪都超過3萬元，2成起薪4萬元以上。這是基隆地區今年規模最大的徵才活動，就業中心歡迎求職、轉職者踴躍參加。

勞動力發展署北分署基隆就業中心25日上午10時至下午2時，在基隆市立體育館舉辦徵才活動，邀集4科技製造業12家、綜合零售業10家、支援服務業7家、物流運輸9家及餐飲旅宿業8家，共計46家廠商參與。

就業中心表示，參與廠商中的勝利體育事業公司主要生產羽球運動產品，是球后戴資穎的主要贊助商，開出作業員職缺。連鎖餐飲業雲雀國際釋出15種職缺，多達158個工作機會。物流司機、客運駕駛薪資上看65K。連鎖零售企業全家、統一、OK、美廉社、全聯及屈臣氏，都提供儲備幹部、正職、兼職等職缺，讓求職者能夠一站式接軌多元工作機會。

就業中心指出，為提供求職者更好服務，現場有提供職務再設計體驗區、限量一對一職涯諮詢服務，還有就業服務宣導區，針對不同求職族群現場解說，並提供相關就業資源諮詢。

徵才活動結合勞動部婦女再就業計畫、55plus就業獎勵、跨域就業津貼等。符合資格者，活動後完成資格認定，上工後除薪資外，還可領取獎助金，助求職者都能順利找到適合的工作。

為了推展基隆就業中心多元及培力就業計畫輔導成果，會場也安排9個單位設攤，帶來芳香精油、礦車鑰匙圈、清涼爽身噴霧等多樣DIY體驗以及手作小點心、馬告鳳梨酥、越南香蘭糕、薄荷茶、草仔粿及芝麻烤饅頭等多樣美食試吃，讓求職者在尋找工作之餘，也能感受基隆在地創新與永續文化的深度。