宜蘭敬好生活音樂節超強卡司 邀畢書盡、魏如昀9組人氣歌手開唱

兼具復古、時尚「2025敬好生活音樂節」4月25日至27日在宜蘭中興文創園區登場，這是中興文創的首場大型音樂節，除了超強藝人卡司，現場還打造「黑膠大舞台」及「青春留聲機」等6大懷舊場景、4大主題市集，好吃好玩也適合拍照打卡，邀大家回到90年代重溫當年的經典與美好。

縣文化局今舉辦活動宣傳，代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲、縣議員黃定和等人一聽到相當熟悉的「失戀陣線聯盟」，忍不住全站上舞台開心唱跳，接著DJ又播放小虎隊的「青蘋果樂園」，全場來賓觀眾嗨歡唱，對早年膾炙人口的金曲相當有共鳴。

活動場地的中興文化創意園區，前身是成立於日治時期的中興紙廠，全盛時期上千名員工，理髮廳、餐廳及戲院等生活機能俱全；隨著紙廠結束營業，留下的歷史場景成為文創園區，承載著許多宜蘭人的記憶。

林茂盛表示，敬好生活音節是在中興文創園區首度舉辦大型音樂節活動，以「回家」為主題，邀請大家回到早年的紙廠，因應活動主題打造6大沉浸式復古懷舊場景，包括大黑膠唱片主舞台、ON LOOP光碟小舞台、青春留聲機、Strike 90保齡球道、Roller Disco滑輪場、90’s Salon造型打卡點。

3天演出邀請9組藝人，包含首日晚上7時30分登場的歌手李芷婷、阿布絲、男子團體 Ozone；26日晚上6時30分演唱的李杰明與陳忻玥組合、柏霖、李佳薇、畢書盡；27日壓軸場是下午4時30分至5時30分，由白安、魏如昀與理想混蛋接力開唱。