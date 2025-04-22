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宜蘭敬好生活音樂節超強卡司 邀畢書盡、魏如昀9組人氣歌手開唱

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭敬好生活音樂節25日至27日在中興文創園區登場，除了超強藝人卡司，現場還打造「黑膠大舞台」及「青春留聲機」等6大懷舊場景、4大主題市集，好吃好玩也適合拍照打卡，邀大家回到90年代重溫當年的經典與美好。記者戴永華／攝影
宜蘭敬好生活音樂節25日至27日在中興文創園區登場，除了超強藝人卡司，現場還打造「黑膠大舞台」及「青春留聲機」等6大懷舊場景、4大主題市集，好吃好玩也適合拍照打卡，邀大家回到90年代重溫當年的經典與美好。記者戴永華／攝影

兼具復古、時尚「2025敬好生活音樂節」4月25日至27日在宜蘭中興文創園區登場，這是中興文創的首場大型音樂節，除了超強藝人卡司，現場還打造「黑膠大舞台」及「青春留聲機」等6大懷舊場景、4大主題市集，好吃好玩也適合拍照打卡，邀大家回到90年代重溫當年的經典與美好。

縣文化局今舉辦活動宣傳，代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲、縣議員黃定和等人一聽到相當熟悉的「失戀陣線聯盟」，忍不住全站上舞台開心唱跳，接著DJ又播放小虎隊的「青蘋果樂園」，全場來賓觀眾嗨歡唱，對早年膾炙人口的金曲相當有共鳴。

活動場地的中興文化創意園區，前身是成立於日治時期的中興紙廠，全盛時期上千名員工，理髮廳、餐廳及戲院等生活機能俱全；隨著紙廠結束營業，留下的歷史場景成為文創園區，承載著許多宜蘭人的記憶。

林茂盛表示，敬好生活音節是在中興文創園區首度舉辦大型音樂節活動，以「回家」為主題，邀請大家回到早年的紙廠，因應活動主題打造6大沉浸式復古懷舊場景，包括大黑膠唱片主舞台、ON LOOP光碟小舞台、青春留聲機、Strike 90保齡球道、Roller Disco滑輪場、90’s Salon造型打卡點。

3天演出邀請9組藝人，包含首日晚上7時30分登場的歌手李芷婷、阿布絲、男子團體 Ozone；26日晚上6時30分演唱的李杰明與陳忻玥組合、柏霖、李佳薇、畢書盡；27日壓軸場是下午4時30分至5時30分，由白安、魏如昀與理想混蛋接力開唱。

文化局表示，周六日上午10時在「ON LOOP 光碟小舞台」會有街頭藝人演出，周六日下午1時起的KTV「青春留聲機」能點播金曲高歌，瞬間把人帶回卡帶與點唱機的年代，現場也開放民眾抽取盲盒錄音帶，挑戰90年代歌曲，完成挑戰可獲神秘小禮物。園區免費入場，歡迎共度最Chill的春日週末，更多資訊請追蹤「中興文化創意園區」臉書 與IG。

宜蘭敬好生活音樂節活動宣傳，代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲、縣議員黃定和等人一聽到「失戀陣線聯盟」，忍不住全站上舞台開心唱跳。記者戴永華／攝影
宜蘭敬好生活音樂節活動宣傳，代理縣長林茂盛、宜蘭市長陳美玲、縣議員黃定和等人一聽到「失戀陣線聯盟」，忍不住全站上舞台開心唱跳。記者戴永華／攝影
宜蘭中興文創園區的首場大型音樂節活動即將登場，為期3天活動一覽表。記者戴永華／翻攝
宜蘭中興文創園區的首場大型音樂節活動即將登場，為期3天活動一覽表。記者戴永華／翻攝
宜蘭敬好生活音樂節25日至27日在中興文創園區登場，除了超強藝人卡司，現場還打造「黑膠大舞台」及「青春留聲機」等6大懷舊場景、4大主題市集，好吃好玩也適合拍照打卡，邀大家回到90年代重溫當年的經典與美好。記者戴永華／攝影
宜蘭敬好生活音樂節25日至27日在中興文創園區登場，除了超強藝人卡司，現場還打造「黑膠大舞台」及「青春留聲機」等6大懷舊場景、4大主題市集，好吃好玩也適合拍照打卡，邀大家回到90年代重溫當年的經典與美好。記者戴永華／攝影
宜蘭敬好生活音樂節活動宣傳，DJ播放小虎隊的「青蘋果樂園」，全場來賓觀眾嗨歡唱，對早年膾炙人口的金曲相當有共鳴。記者戴永華／攝影
宜蘭敬好生活音樂節活動宣傳，DJ播放小虎隊的「青蘋果樂園」，全場來賓觀眾嗨歡唱，對早年膾炙人口的金曲相當有共鳴。記者戴永華／攝影

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