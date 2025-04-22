基隆新市政大樓招商 廉政平台啟動 綠議員：別變成京華城

基市府今天舉辦公辦都更招商說明會，由市府提供土地，開發商出資興建新市政大樓。招商案規畫公私分回樓地板面積約1比2，市議員鄭文婷認為應1:1才公平。招商顧問業者說，北市房價高，公私比可達7:3，但基隆有難度。如果招商成功，因業界競標，可讓市府取得更佳分配條件。

基隆前市長張通榮、林右昌任內，都規畫在中正路舊公車修理廠興建新市政大樓，謝國樑上任後，考量市府財政狀況，決定比照其他縣市「都更合建」先例，招商引進實施者興建新市政大樓，並委由仲量聯行公司擔任招商顧問。

仲量聯行董事總經理侯文信簡報指出，新市政大樓預估開發量體，不含車位共1.77萬坪，行政辦公面積約5900坪，業者分回1.1萬坪，低樓層另有730坪商業使用空間。

鄭文婷說，謝國樑先前宣示興建雙子星大樓，1棟是市政大樓，另1棟是住宅，理當是1:1，但今天公布的招商規畫，市府使用的樓地板僅約33%，白白奉送土地讓投資方獲得商業利益，太不公平了，希望不要變成「京華城」。

侯文信回應，都市更新都是依權值來分配，未來正式公告時會有底價，如果參與的投資者多，競價會讓市府的權益增加。市府參酌其他開發案，希望分回的低樓層商業空間，提供餐飲、閱讀服務，給民眾更舒適洽公環境。有些開發者較積極，也可能規畫回租營運。

對於鄭文婷提出市府應分回一半樓地板的訴求，侯文信認為，依目前基隆的房價有難度。另有出席的建商也說，基隆房價和雙北差一大截，造價沒比較低，且基地臨海，是填土區，直言3:7都可能沒人會進場。

新市政大樓北側的北屋新城管委會主委也代表住戶參加說明會，表示住戶本來有約七成同意都更，未達法定門檻。市府提出新市政大樓開發案，有意願住戶已提高到七成七，未來會再加把勁，達成跨過八成門檻的目標，把握住言次都更契機。

新市政大樓南側有一小塊私有土地，出席招商會的業者質為何沒有納入都更開發範圍。基市府都市發展處長謝孝昆說，如果開發商有意納入這塊私有地，市府會協助。

新市政大樓基地使用分區是商業區，面積約1327坪，建蔽率70%，容積率560%，預估可開發樓地板面積約2萬坪。預計今年第2、3季公告公開評選文件，明年第1季繩合評選出最優申請人，明年第2、3季簽訂委託實施契約。