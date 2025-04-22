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環境永續 台東偏鄉小學辦太空紅藜栽種教育

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學於今舉辦「太空紅藜校園栽種教育活動」，讓學生從栽種中培養科學探究精神和永續環境的意識。圖／台東縣政府提供
台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學於今舉辦「太空紅藜校園栽種教育活動」，讓學生從栽種中培養科學探究精神和永續環境的意識。圖／台東縣政府提供

為培養學生對科學與環境的關注，台東縣達仁鄉土坂vusam文化實驗小學於今舉辦「太空紅藜校園栽種教育活動」，活動不僅結合在地特色作物紅藜，更讓學生親身體驗太空種子的奇妙旅程，從栽種中培養科學探究精神和永續環境的意識。

縣府教育處長蔡美瑤表示，紅藜是台東重要農產品，此次結合科技為地方農業與教育帶來新契機，強化學生科學探索精神，促進校園環境教育，培養孩子們具備多元視野與創新能力，藉由作物栽培經驗，讓他們夢想從土地深根飛向太空。

土坂vusam文化實驗小學是國內最早推動原住民族文化實驗教育的學校之一，長期以來致力於「五年祭、狩獵、漁獵、小米」等主題文化課程發展，透過混齡教學模式，深化文化學習。今天辦理太空紅藜種子種植活動，現場安排排灣古謠讚頌、太空紅藜祈福種植育苗儀式及分享會。

學校希望透過活動，學生將觀察太空紅藜的生長變化，並探討環境作物成長的影響，經由親手種植經過太空洗禮的紅藜種子，也讓部落文化與科學教育相結合，提升孩子們對農業、環境保護及科技的興趣。

太空 小學 科學

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