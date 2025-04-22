花蓮卓溪黑熊再度掠食家犬作勢攻擊人 中槍後死亡

連日侵擾花蓮卓溪部落的黑熊不僅偷吃民眾飼養雞隻，還掠食4隻家犬，林保署與族人組隊巡護及驅趕，昨晚目擊黑熊再度掠食犬隻，且作勢攻擊人，隊員隨即開一槍，黑熊中槍後傷重不治。

黑熊中槍後因傷重以深度麻醉人道處理，由於布農族視殺害黑熊為禁忌，在地的中正部落今天將舉行除穢儀式，避免災厄影響部落的農耕收成及生活。

農業部林業及自然保育署花蓮分署今天表示，連日侵擾卓溪部落的黑熊，不但造成民眾飼養雞隻損失，還掠食4隻家犬，導致村民人心惶惶。為維護人熊安全，與部落族人組隊執行巡護及驅趕行動。

昨晚9時許，巡護人員執勤時，於某住家附近聽聞犬隻慘叫，循聲前往並在距50公尺處發現黑熊正撕咬一隻黑狗，當下喝斥後黑熊反而轉身作勢攻擊巡守員，隊員隨即開一槍擊中黑熊，黑熊中彈後緩慢爬行，於附近乾溝處倒地。

林保署花蓮分署指出，近日入侵卓溪鄉中正部落周邊掠食雞、犬的台灣黑熊，是4年前由玉山國家公園管理處委託學者研究並野放追蹤編號YNP-BB02的個體。玉管處昨天協調會議決議委託專家捕捉黑熊，也協請林業保育署花蓮分署於捕獲黑熊前持續協助驅趕，避免發生更嚴重的人熊衝突。

由於這頭黑熊已習慣性掠食犬隻，行為異於以往曾處理之個體，因此考量人員安全，自上週即派分署玉里工作站人員夜間執行驅趕任務，同時必須攜帶獵槍防身，並於遭遇緊急狀況時以維護自身安全為優先。

花蓮分署表示，黑熊中彈倒地後，隨即集結野灣野生動物協會（野灣協會）、玉管處、野聲團隊等共28人到場救援，現場麻醉檢傷並送野灣動物醫院，經詳細診視，發現黑熊脊椎多處骨折導致下肢癱瘓，肺部塌陷嚴重伴隨氣胸、出血及呼吸窘迫，研判傷勢過重無法治癒，決定以深度麻醉人道處理，屍體將轉送農業部獸醫研究所進行完整病理解剖。

花蓮分署表示，這隻黑熊自4月11日至21日已連續滋擾部落，最近點位與中正部落相距不到百公尺，部落居民透過各種管道表達擔憂及恐懼。花蓮分署除協助高風險住家加裝感應燈及警鈴外，也宣導居民如有需求可至玉里工作站索取大龍炮、鳴笛喇叭及熊鈴，也洽請花蓮縣政府動員警力加強巡邏，以維護居民生命財產安全。

對於這起事件，花蓮分署表示非常遺憾，但強調基於人員安全，必須做果斷處置，行動也符合野生動物保育法。由於布農族視殺害黑熊為禁忌，在地的中正部落今天將舉行除穢儀式，避免傷及黑熊的災厄影響部落農耕收成及生活，花蓮分署也將派員參加；而此事件也揭示了未來台灣可能面臨的人熊衝突潛在風險。

林業保育署表示，期盼社會大眾能設身處地，理解山村部落居民面對野生動物日常侵擾威脅的處境，支持保育機關因應危急狀況下必要的處理方式。而因應人熊遭遇愈趨頻繁，此事件將會進行後續調查工作，作為未來處理借鏡，但必定以居民生命財產安全為最優先考量。