快訊

奶貓頭卡在排水口動不了！好心男花5小時救援 母貓帶全家來報恩

康橋學生畢業環島 遭逆向行駛車追撞釀10名國中生輕重傷

兒虐案今開庭禁講「剴剴」2字 檢察官抗議：他是真實存在過的孩子

聽新聞
0:00 / 0:00

台東87家非法經營旅宿業者 最高罰200萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
立法院於今年1月通過公布實施新發展觀光條例修正草案，非法旅宿最高罰200萬元，台東縣為提升觀光品質及保障合法業者，日前加強稽查，共查獲87家有違規是事實。圖／台東縣政府提供
立法院於今年1月通過公布實施新發展觀光條例修正草案，非法旅宿最高罰200萬元，台東縣為提升觀光品質及保障合法業者，日前加強稽查，共查獲87家有違規是事實。圖／台東縣政府提供

立法院於今年1月通過公布實施新發展觀光條例修正草案，非法旅宿最高罰200萬元，台東縣為提升觀光品質及保障合法業者，日前加強稽查，共查獲87家有違規事實。

縣府表示，目前這87家正在針對違規事實陳訴意見中，為期1個月，截止日為5月25日，若超過時間，除開罰外並公布店家名稱。

縣府交通及觀光發展處指出，這87家旅宿業者不僅非法經營，還透過廣告、網站、社群媒體等散布營業訊息明顯違規，已寄發陳述意見書，若未能限期改善，依新法開罰。

立法院於今年1月通過發展觀光條例修正草案，並於4月2日由總統公布實施，主要針對非法經營行為加重裁罰將非法經營旅宿的業者罰鍰上限大幅提高，最高可罰處200萬元。

台東縣以觀光產業為主要發展，統計全縣合法旅宿業者逾1500家，但卻有人為了賺錢，非法經營旅宿，不僅不守規矩，還破壞遊戲規則，重創觀光形象，致合法業者權益受損。

交觀處強調，對於未依法領取登記證擅自營業者，旅館業的罰鍰將由原先上限新台幣50萬元提高為200萬元；民宿部分則由原先6萬至30萬元，提高為10萬至100萬元。

另透過廣告、網站、社群媒體等散布營業訊息者，過去處分除限期移除相關廣告外，其罰鍰原本為3萬至30萬元，新修正的條例則大幅提高為10萬至150萬元，若未配合將按次連續處罰。

「早該如此！」合法民宿業者拍手叫好表示，違法本該要罰，這樣才公平，建議縣府加強取締力道，讓不法業者消失。另也有業者說，要罰就罰最高罰鍰，不要先勸導，畢竟這講很久了。

台東 廣告 社群媒體

延伸閱讀

三亞博後村 開民宿引外資

夏季高峰用電前 南市鼓勵旅宿業汰換節能設備最高補助500萬

打造屏東文旅新熱點！ 勝利星村民宿專區營運徵選開跑

清明連假外宿多 新北公布38家未合法旅宿避雷

相關新聞

台東87家非法經營旅宿業者 最高罰200萬元

立法院於今年1月通過公布實施新發展觀光條例修正草案，非法旅宿最高罰200萬元，台東縣為提升觀光品質及保障合法業者，日前加...

憂高鐵衝擊...宜蘭縣議長提案 藍綠議員全數連署要求加開公聽會

高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，交通部上月初到宜蘭召開公聽會，但是路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也...

花蓮鐵路高架化納雙軌 回原點

花蓮市到吉安鄉有7處鐵路平交道，交通部2年前研議透過鐵路雙軌電氣化計畫，以高架方式改善，費用由中央負擔。不料出現變數，花...

台東極限運動公園 21日動工

縣府斥資8千萬元在「舊站特區」區域打造極限運動空間，新建工程昨動工，第1期工程預計明年底完工。縣府指出，1.8公頃面積內...

基隆巷口擬設觸控號誌 塞車待觀察

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑昨到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人憂...

捐贈救護車、復康巴士 95高齡行善助基隆市醫提升服務

高齡95歲的鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司，捐贈救護車和復康巴士給基隆市立醫院。代理市醫院長的衛生局長張賢政今天代表接受，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。