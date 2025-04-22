快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

聽新聞
0:00 / 0:00

憂高鐵衝擊...宜蘭縣議長提案 藍綠議員全數連署要求加開公聽會

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，交通部上月到宜蘭召開公聽會，但是針對高鐵帶來的衝擊未充分告知，宜蘭縣議長張勝德在議會發起提案，今天獲得全數議員連署支持，要求交通部下鄉加開公聽會。記者戴永華／翻攝
高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，交通部上月到宜蘭召開公聽會，但是針對高鐵帶來的衝擊未充分告知，宜蘭縣議長張勝德在議會發起提案，今天獲得全數議員連署支持，要求交通部下鄉加開公聽會。記者戴永華／翻攝

高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，交通部上月初到宜蘭召開公聽會，但是路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也未充分告知，民眾憂心議論不斷。宜蘭縣議長張勝德在議會發起提案，今天不分黨派縣議員全數連署支持，要求交通部加開公聽會詳加說明。

重大建設訴求跨越黨派，張勝德議長的提案獲得33位縣議員簽名連署，這也是繼本月初頭城鎮與礁溪鄉的鄉鎮長、縣議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，一致連署要求交通部加開公聽會之後，再度向中央展現地方民意。

高鐵從南港延伸到宜蘭全長60.6公里，進入宜蘭經過頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市4鄉鎮市，長度近20公里，最後停靠縣政中心。 3月5日交通部在宜蘭大學舉辦一場公聽會，路廊圖資僅是概略示意圖；會後下鄉勘察，當地民眾才發現路線可能經過他家附近切割農地，憂心忡忡，且高鐵會在礁溪鄉東側跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍。

縣議會連署提案中，「強烈建議」交通部針對高鐵延伸宜蘭興建計畫，再次召開第二階段環境影響評估公聽會，理由是高鐵延伸宜蘭是國家及宜蘭重大建設，影響層面甚廣，尤以路廊經過的頭城、礁溪等沿線及周邊、土地、居民生活影響最大，可是二階環評公聽會，由於通知短促且開會地點較遠，多數受影響縣民未能參與，且交通部對於多項問題未能詳細解說，民眾多有疑慮。

縣議會要求交通部針對高鐵路廊二旁土地禁建與限建情形、高架工程、列車產生的震動噪音、對環境景觀的衝擊，公開說明以釋群疑，同時為方便民眾參加，建議舉辦公聽會的地點應該選在頭城鎮或礁溪鄉，讓民眾獲得進一步了解。

高鐵延伸宜蘭路廊預計會在礁溪鄉東側，跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍，造成衝擊影響，縣議會今天連署要求交通部加開公聽會。圖／聯合報系資料照片
高鐵延伸宜蘭路廊預計會在礁溪鄉東側，跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍，造成衝擊影響，縣議會今天連署要求交通部加開公聽會。圖／聯合報系資料照片
高鐵延伸宜蘭路廊預計會在礁溪鄉東側，跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍，造成衝擊影響，縣議會今天連署要求交通部加開公聽會。圖／翻攝自鐵道局圖資
高鐵延伸宜蘭路廊預計會在礁溪鄉東側，跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍，造成衝擊影響，縣議會今天連署要求交通部加開公聽會。圖／翻攝自鐵道局圖資

交通部 議員 高鐵延伸宜蘭

延伸閱讀

民代邀交通部鐵道局會勘中捷紅線 促加速期程

搭高鐵「苗栗-台北只要30元」她激推1方法：好用又優惠

日職／搭大谷便車 球員公會有意再次提案2021闖關失利的陪產假

香港旅遊業界：高鐵團成新趨勢 桂林、張家界成新貴

相關新聞

憂高鐵衝擊...宜蘭縣議長提案 藍綠議員全數連署要求加開公聽會

高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，交通部上月初到宜蘭召開公聽會，但是路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也...

花蓮鐵路高架化納雙軌 回原點

花蓮市到吉安鄉有7處鐵路平交道，交通部2年前研議透過鐵路雙軌電氣化計畫，以高架方式改善，費用由中央負擔。不料出現變數，花...

台東極限運動公園 21日動工

縣府斥資8千萬元在「舊站特區」區域打造極限運動空間，新建工程昨動工，第1期工程預計明年底完工。縣府指出，1.8公頃面積內...

基隆巷口擬設觸控號誌 塞車待觀察

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑昨到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人憂...

捐贈救護車、復康巴士 95高齡行善助基隆市醫提升服務

高齡95歲的鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司，捐贈救護車和復康巴士給基隆市立醫院。代理市醫院長的衛生局長張賢政今天代表接受，並...

基隆市民遺愛人間...家屬捐贈搜救犬運輸車 市長謝國樑感謝善舉

基隆市民洪瑋濃生前就愛助人，家屬以洪瑋濃名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，讓新成立的搜救犬隊搜救犬，出勤時有完善的後勤設備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。