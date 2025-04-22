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憂高鐵衝擊...宜蘭縣議長提案 藍綠議員全數連署要求加開公聽會
高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，交通部上月初到宜蘭召開公聽會，但是路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也未充分告知，民眾憂心議論不斷。宜蘭縣議長張勝德在議會發起提案，今天不分黨派縣議員全數連署支持，要求交通部加開公聽會詳加說明。
重大建設訴求跨越黨派，張勝德議長的提案獲得33位縣議員簽名連署，這也是繼本月初頭城鎮與礁溪鄉的鄉鎮長、縣議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，一致連署要求交通部加開公聽會之後，再度向中央展現地方民意。
高鐵從南港延伸到宜蘭全長60.6公里，進入宜蘭經過頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市4鄉鎮市，長度近20公里，最後停靠縣政中心。 3月5日交通部在宜蘭大學舉辦一場公聽會，路廊圖資僅是概略示意圖；會後下鄉勘察，當地民眾才發現路線可能經過他家附近切割農地，憂心忡忡，且高鐵會在礁溪鄉東側跨越國5高速公路、沿線穿越多處聚落及許多散居的集合住宅和農舍。
縣議會連署提案中，「強烈建議」交通部針對高鐵延伸宜蘭興建計畫，再次召開第二階段環境影響評估公聽會，理由是高鐵延伸宜蘭是國家及宜蘭重大建設，影響層面甚廣，尤以路廊經過的頭城、礁溪等沿線及周邊、土地、居民生活影響最大，可是二階環評公聽會，由於通知短促且開會地點較遠，多數受影響縣民未能參與，且交通部對於多項問題未能詳細解說，民眾多有疑慮。
縣議會要求交通部針對高鐵路廊二旁土地禁建與限建情形、高架工程、列車產生的震動噪音、對環境景觀的衝擊，公開說明以釋群疑，同時為方便民眾參加，建議舉辦公聽會的地點應該選在頭城鎮或礁溪鄉，讓民眾獲得進一步了解。
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