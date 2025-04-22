快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

購買省工高效及碳匯農機 政府最高補助1/2

中央社／ 台東縣22日電

鼓勵農民採購省工高效及碳匯農機，農業部最高補助1/2經費，設籍東部原住民地區的農友再加碼補助10%，第1階段申請即日起受理，至5月31日止。

農業部農糧署東區分署今天發布新聞稿表示，農糧署持續推動省工高效及碳匯農機補助，114年分2階段受理，第1階段即日起至5月31日止；第2階段自7月16日至8月31日止 （遇休息日以次日為截止日），各受理階段截止後將排定補助優先順序，再通知農友購買農機，農友最遲須於114年11月30日前完成購置並申領補助款，呼籲農友踴躍提出申請。

東區分署表示，符合申請資格的農友申請補助購置省工農業機械、新研發農機補助及汰舊燃油農機換購電動農機等3項措施由所在地農會受理；農事服務機械、農噴無人機、引進省工農機及碳匯農機等4項補助措施由分署 （或辦事處）受理。

一般燃油農機以補助1/3為原則，電動農機補助比例提高至1/2，另設籍於原住民地區 （花蓮縣、台東縣及宜蘭縣大同鄉及南澳鄉）且在戶籍地農會申請的農友再加碼補助10%。

東區分署表示，農友申請補助新購之電動農機屬汰舊108年 （含）以前購置之燃油農機及簽署「溫室氣體減量效益歸屬同意書」者，依機種不同，可額外獲得新台幣1000元至3萬元不等的減碳獎勵，歡迎農友踴躍汰舊換購電動農機。

東區分署表示，農糧署自108年起擴大推動農機補助措施，輔導農友購置省工農機，紓解國內缺工問題，深獲農友支持。歡迎符合補助措施資格之農友踴躍申請，如有相關疑問也可就近至所在地農會或東區分署洽詢。

東區 農糧署 電動

延伸閱讀

因應美國對等關稅 農業部公告6大措施支持方案

台灣國際農業機械暨資材展 成交金額破5億元

社區棒球／TLLB CUP五月開打 爭取台灣代表隊資格

NBA／米契爾平喬丹紀錄 傑洛米季後賽處女秀助騎士滅熱火

相關新聞

憂高鐵衝擊...宜蘭縣議長提案 藍綠議員全數連署要求加開公聽會

高鐵延伸宜蘭興建計畫進入二階環評，交通部上月初到宜蘭召開公聽會，但是路廊經過的地區居民大多未參與公聽會，高鐵帶來的衝擊也...

花蓮鐵路高架化納雙軌 回原點

花蓮市到吉安鄉有7處鐵路平交道，交通部2年前研議透過鐵路雙軌電氣化計畫，以高架方式改善，費用由中央負擔。不料出現變數，花...

台東極限運動公園 21日動工

縣府斥資8千萬元在「舊站特區」區域打造極限運動空間，新建工程昨動工，第1期工程預計明年底完工。縣府指出，1.8公頃面積內...

基隆巷口擬設觸控號誌 塞車待觀察

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑昨到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人憂...

捐贈救護車、復康巴士 95高齡行善助基隆市醫提升服務

高齡95歲的鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司，捐贈救護車和復康巴士給基隆市立醫院。代理市醫院長的衛生局長張賢政今天代表接受，並...

基隆市民遺愛人間...家屬捐贈搜救犬運輸車 市長謝國樑感謝善舉

基隆市民洪瑋濃生前就愛助人，家屬以洪瑋濃名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，讓新成立的搜救犬隊搜救犬，出勤時有完善的後勤設備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。