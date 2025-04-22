基隆巷口擬設觸控號誌 塞車待觀察

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑昨到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人憂心尖峰時段多了紅綠燈會塞得更嚴重，謝國樑指示交通處，啟用後要觀察路況，調整號誌管制方式。

新豐街兩側分別為新豐里和新富里，前者有基隆市單一社區戶數最多的巴塞隆納社區，後者是早期興建的公寓社區。新豐街雙向各一線車道，車流量大。巴塞隆納社區前方的巷口，雖然有畫設斑馬線，仍有行人覺得過馬路不安心。

交通處規畫在巷口增設號誌，新豐街設定閃黃燈，巷子閃紅燈。行人過馬路時，可按鈕啟動號誌，尖峰時段行人先紅燈65秒，接著行人綠燈25秒，非尖峰時段先紅燈35秒，接著綠燈25秒，人車通行時間隔開，避免發生事故。

謝國樑昨到現場聽取交通處簡報號誌設置期程及運作模式，他說，市府先後推動行人友善、行人有序政策，保障人車安全已見成效。今年到本月20日為止共發生108件行人事故，去年同期152件，下降近3成。

謝國樑說，市府一方面鼓勵車輛要禮讓行人，一方面鼓勵行人遵守交通秩序，同時間要改善不合理的交通動線。新豐街這處巷口的動線就有必要修改，讓當地居民生活和通勤、通學的行人，能有更安全步行空間。

議員張顥瀚認為，增設號誌對行人安全一定有幫助，要考量的是新豐街上下班時段易塞車，行人觸控啟動紅綠燈，恐讓交通更加混亂。

新豐里長丁麗娜、新富里長莊紫濠也到場聽簡報，肯定交通處的改善方案。莊紫濠說，如果號誌啟用讓新豐街回堵變嚴重，可以設定尖峰時段都是閃燈，離峰時段才啟動觸控號誌功能。