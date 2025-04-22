聽新聞
0:00 / 0:00

台東極限運動公園 21日動工

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣府爭取經費規畫極限運動公園，昨舉辦動土儀式，第1期工程明年底完工。圖／台東縣府提供
台東縣府爭取經費規畫極限運動公園，昨舉辦動土儀式，第1期工程明年底完工。圖／台東縣府提供

縣府斥資8千萬元在「舊站特區」區域打造極限運動空間，新建工程昨動工，第1期工程預計明年底完工。縣府指出，1.8公頃面積內設計街舞廣場，及輪狀車練習場、滑板與極限直排輪相融練習場，替極限運動選手規畫多元且標準訓練基地。

縣長饒慶鈴上任後，台東縣立體育場、兒童運動公園、全民運動館陸續整修或新建完工，現又利用台東警分局旁閒置空地改建極限運動公園，在市區建構完善運動路網。

縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人昨參與開工典禮，建設處說明，極限運動公園總面積1.8公頃，規畫街舞廣場、極限單車Pump Track輪狀車場，Mini Ramp滑板及極限直排輪相融練習場，滿足從入門到高階玩家需求。

饒慶鈴說，台東極限運動公園是縣內第一座極限運動標準場域，連同中央補助預算在內，總計投入8千萬元，預計明年底完工；規畫設計過程邀請運動玩家參與，公園仍保留排水滯洪功能。

縣府指出，未來將移除不堪使用的舊設施、重新打造滑板場雕塑入口意象、優化人本動線環境，採永續、維護生態工程設計，以維持台東市公園綠帶串聯。

台東 運動

延伸閱讀

台東第一座極限運動公園動工 滿足入門到高階玩家需求

增多元運動場域 台東極限運動公園工程啟動

泰國直航台東包機延誤2小時40分才抵達 饒慶鈴：感謝旅客耐心

財劃法修正衝擊計畫型補助款 饒慶鈴要團隊提早因應

相關新聞

基隆巷口擬設觸控號誌 塞車待觀察

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑昨到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人憂...

花蓮鐵路高架化納雙軌 回原點

花蓮市到吉安鄉有7處鐵路平交道，交通部2年前研議透過鐵路雙軌電氣化計畫，以高架方式改善，費用由中央負擔。不料出現變數，花...

台東極限運動公園 21日動工

縣府斥資8千萬元在「舊站特區」區域打造極限運動空間，新建工程昨動工，第1期工程預計明年底完工。縣府指出，1.8公頃面積內...

捐贈救護車、復康巴士 95高齡行善助基隆市醫提升服務

高齡95歲的鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司，捐贈救護車和復康巴士給基隆市立醫院。代理市醫院長的衛生局長張賢政今天代表接受，並...

基隆市民遺愛人間...家屬捐贈搜救犬運輸車 市長謝國樑感謝善舉

基隆市民洪瑋濃生前就愛助人，家屬以洪瑋濃名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，讓新成立的搜救犬隊搜救犬，出勤時有完善的後勤設備...

新北市民遊宜蘭綠博享優惠 這7天憑證件入園只要100元

宜蘭綠色博覽會針對共同策展的縣市提供優惠周活動，「新北市民優惠周」從今天起至27日，一連7天比照宜蘭縣民價收費，只要10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。