台東極限運動公園 21日動工

縣府斥資8千萬元在「舊站特區」區域打造極限運動空間，新建工程昨動工，第1期工程預計明年底完工。縣府指出，1.8公頃面積內設計街舞廣場，及輪狀車練習場、滑板與極限直排輪相融練習場，替極限運動選手規畫多元且標準訓練基地。

縣長饒慶鈴上任後，台東縣立體育場、兒童運動公園、全民運動館陸續整修或新建完工，現又利用台東警分局旁閒置空地改建極限運動公園，在市區建構完善運動路網。

縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人昨參與開工典禮，建設處說明，極限運動公園總面積1.8公頃，規畫街舞廣場、極限單車Pump Track輪狀車場，Mini Ramp滑板及極限直排輪相融練習場，滿足從入門到高階玩家需求。

饒慶鈴說，台東極限運動公園是縣內第一座極限運動標準場域，連同中央補助預算在內，總計投入8千萬元，預計明年底完工；規畫設計過程邀請運動玩家參與，公園仍保留排水滯洪功能。

縣府指出，未來將移除不堪使用的舊設施、重新打造滑板場雕塑入口意象、優化人本動線環境，採永續、維護生態工程設計，以維持台東市公園綠帶串聯。