聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮鐵路高架化納雙軌 回原點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮市到吉安鄉有7處鐵路平交道，交通部2年前研議透過鐵路雙軌電氣化計畫，以高架方式改善，費用由中央負擔。不料出現變數，花蓮縣府昨在議會備詢時表示，國發會認為審查應一致及公平，由縣府提出可行性評估並負擔配合款，等於計畫回原點。

立委傅崐萁2023年曾邀立法院交通委員會到花蓮會勘，時任交通部長王國材承諾，中央推動雙軌電氣化時，納進高架化工程，可改善7處危險平交道的問題，中央全額補助經費。

花蓮縣議會昨開臨時會，多位議員關心花蓮至干城鐵路高架化進度。建設處長鄧子榆表示，交通部提出修正計畫後，經費從400多億增至900多億，計畫送國發會審查2次，但縣府3月27日收到交通部函給國發會修正計畫副本，內容指出為維持審議的標準一致性及公平性，高架化工程由縣府依相關作業要點程序，後續依審議結果辦理。

鄧子榆無奈地說，不但花蓮至干城間雙軌化工程暫緩，平交道高架立體化也回到原點，初步估算，縣府可能要負擔配合款50億元左右，才能推動鐵路高架化。縣府依法、依規配合辦理，目前需待國發會最終審議結果，若確定要按作業要點與程序推動工程，縣府也會盡快辦理，提出可行性評估。

民進黨議員胡仁順說，中央是否因財劃法須給地方3000多億，導致全台重大建設重新研議，連帶影響鐵路高架化。鄧表示，若地方有多的自有財源，編列配合款壓力就會比較小，縣府在財劃法修定前就願意出配合款，政策與規定都願配合。

交通部長 花蓮 鐵路高架化

延伸閱讀

花蓮教甄停辦待業師錯愕 教育處：少子化預留因應

花蓮鐵路高架化納雙軌化告吹 縣府恐需負擔配合款50億

花蓮國中小教師甄選今年暫停 教育處說明兩大原因

罷傅第二階段連署書衝數量 花蓮無黨議員站忠烈祠舉牌

相關新聞

基隆巷口擬設觸控號誌 塞車待觀察

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑昨到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人憂...

花蓮鐵路高架化納雙軌 回原點

花蓮市到吉安鄉有7處鐵路平交道，交通部2年前研議透過鐵路雙軌電氣化計畫，以高架方式改善，費用由中央負擔。不料出現變數，花...

台東極限運動公園 21日動工

縣府斥資8千萬元在「舊站特區」區域打造極限運動空間，新建工程昨動工，第1期工程預計明年底完工。縣府指出，1.8公頃面積內...

捐贈救護車、復康巴士 95高齡行善助基隆市醫提升服務

高齡95歲的鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司，捐贈救護車和復康巴士給基隆市立醫院。代理市醫院長的衛生局長張賢政今天代表接受，並...

基隆市民遺愛人間...家屬捐贈搜救犬運輸車 市長謝國樑感謝善舉

基隆市民洪瑋濃生前就愛助人，家屬以洪瑋濃名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，讓新成立的搜救犬隊搜救犬，出勤時有完善的後勤設備...

新北市民遊宜蘭綠博享優惠 這7天憑證件入園只要100元

宜蘭綠色博覽會針對共同策展的縣市提供優惠周活動，「新北市民優惠周」從今天起至27日，一連7天比照宜蘭縣民價收費，只要10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。