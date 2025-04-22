花蓮鐵路高架化納雙軌 回原點

花蓮市到吉安鄉有7處鐵路平交道，交通部2年前研議透過鐵路雙軌電氣化計畫，以高架方式改善，費用由中央負擔。不料出現變數，花蓮縣府昨在議會備詢時表示，國發會認為審查應一致及公平，由縣府提出可行性評估並負擔配合款，等於計畫回原點。

立委傅崐萁2023年曾邀立法院交通委員會到花蓮會勘，時任交通部長王國材承諾，中央推動雙軌電氣化時，納進高架化工程，可改善7處危險平交道的問題，中央全額補助經費。

花蓮縣議會昨開臨時會，多位議員關心花蓮至干城鐵路高架化進度。建設處長鄧子榆表示，交通部提出修正計畫後，經費從400多億增至900多億，計畫送國發會審查2次，但縣府3月27日收到交通部函給國發會修正計畫副本，內容指出為維持審議的標準一致性及公平性，高架化工程由縣府依相關作業要點程序，後續依審議結果辦理。

鄧子榆無奈地說，不但花蓮至干城間雙軌化工程暫緩，平交道高架立體化也回到原點，初步估算，縣府可能要負擔配合款50億元左右，才能推動鐵路高架化。縣府依法、依規配合辦理，目前需待國發會最終審議結果，若確定要按作業要點與程序推動工程，縣府也會盡快辦理，提出可行性評估。

民進黨議員胡仁順說，中央是否因財劃法須給地方3000多億，導致全台重大建設重新研議，連帶影響鐵路高架化。鄧表示，若地方有多的自有財源，編列配合款壓力就會比較小，縣府在財劃法修定前就願意出配合款，政策與規定都願配合。