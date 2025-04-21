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捐贈救護車、復康巴士 95高齡行善助基隆市醫提升服務

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局長張賢政（左）代理市醫院長，今天代表接受鄭洪寶桂女士（右）捐贈救護車和復康巴士，並致贈感謝狀表達謝意。圖／基隆市立醫院提供
基隆市衛生局長張賢政（左）代理市醫院長，今天代表接受鄭洪寶桂女士（右）捐贈救護車和復康巴士，並致贈感謝狀表達謝意。圖／基隆市立醫院提供

高齡95歲的鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司，捐贈救護車和復康巴士基隆市立醫院。代理市醫院長的衛生局長張賢政今天代表接受，並致贈感謝狀，感謝捐贈者協助市醫強化急重症及行動不便患者的服務能量。

基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，指面對未來日益攀升的醫療與長照需求，鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵捐贈兩輛車，可望提升市醫醫療照護品質，並為廣大市民帶來更多福祉。

張賢政今天代表市醫受贈，並致贈感謝狀，感謝鄭女士及企業對市醫的支持與厚愛。鄭洪寶桂表示，希望透過這次愛心捐贈，拋磚引玉、回饋社會，期盼帶來更多正面能量。

鄭洪寶桂高齡95歲，身體硬朗，她分享自己的健康之道是注重運動、飲食控制，以及秉持「活到老，學到老」的積極態度，展現出銀髮族自我照顧與終身學習的典範。

出席捐贈儀式的基隆市議員韓世昱說，感謝鄭洪寶桂與大禹鋼鐵公司無私奉獻，捐贈復康巴士和救護車對基隆市的醫療資源補足有莫大助益，讓基隆的醫療照護品質再上一層樓。

張賢政說，基隆市65歲以上長輩已占本市人口比率達21.4%，為全國第4高，預估未來10年將突破31%。鄭洪寶桂規律生活作息及行善不求名聞精神令人敬佩更值得學習，若能照顧好自己，就能減少對他人的依賴，未來即便高齡，也能自立照護。

張賢政表示，他也要代表市長謝國樑、副市長邱佩琳和衛生局，感謝鄭洪寶桂、大禹鋼鐵的善舉，未來也將持續精進服務，共創溫暖、友善的就醫環境。

基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，感謝鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司善舉，強化市醫急重症及行動不便患者的服務能量。圖／基隆市立醫院提供
基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，感謝鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司善舉，強化市醫急重症及行動不便患者的服務能量。圖／基隆市立醫院提供
基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，感謝鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司善舉，強化市醫急重症及行動不便患者的服務能量。圖／基隆市立醫院提供
基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，感謝鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司善舉，強化市醫急重症及行動不便患者的服務能量。圖／基隆市立醫院提供
基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，感謝鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司善舉，強化市醫急重症及行動不便患者的服務能量。圖／基隆市立醫院提供
基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，感謝鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司善舉，強化市醫急重症及行動不便患者的服務能量。圖／基隆市立醫院提供
基隆市衛生局長張賢政（左）代理市醫院長，今天代表接受鄭洪寶桂女士（右）捐贈救護車和復康巴士，並致贈感謝狀表達謝意。圖／基隆市立醫院提供
基隆市衛生局長張賢政（左）代理市醫院長，今天代表接受鄭洪寶桂女士（右）捐贈救護車和復康巴士，並致贈感謝狀表達謝意。圖／基隆市立醫院提供
基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，感謝鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司善舉，強化市醫急重症及行動不便患者的服務能量。圖／基隆市立醫院提供
基隆市立醫院今天舉辦救護車與復康巴士捐贈典禮，感謝鄭洪寶桂女士與大禹鋼鐵公司善舉，強化市醫急重症及行動不便患者的服務能量。圖／基隆市立醫院提供

基隆 巴士 衛生局

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