快訊

「眾量級」Andy、家寧互撕！新北檢約談家寧母女 搜索公司住家

老牌化纖大廠集盛董座葉守焞辭世 享壽84歲

方濟各辭世…賴總統唁電哀悼 外交部：將派特使參加喪禮

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市民遺愛人間...家屬捐贈搜救犬運輸車 市長謝國樑感謝善舉

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影

基隆市民洪瑋濃生前就愛助人，家屬以洪瑋濃名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，讓新成立的搜救犬隊搜救犬，出勤時有完善的後勤設備。基隆市長謝國樑感謝洪家善舉，也期許消防局在各方協助下，完善搜救犬的生活，在關鍵時刻守護民眾安全。

消防局今天下午在安樂消防分隊舉辦捐贈儀式，謝國樑致贈感狀和紀念品給洪瑋濃的妻子賴俞蓉表達謝意。多名中央、地方民意代表出席觀禮，社團法人台灣工作犬協會理事長關心羚、基隆台大良一動物醫院院長林良道也到場，未來將協助消防局照護搜救犬。

謝國樑說，近年地震災害頻傳，為了因應多元複雜災害，基隆已派遣2名領犬員前往高雄市搜救犬隊，培訓2隻拉不拉多犬Clint、Candice成為瓦礫搜救犬，並參照台北市、新竹市消防局等犬隊廳舍，在暖暖消防分隊成立搜救犬隊駐地，基隆市搜救犬隊預計今年11月正式成立。

謝國樑表示，搜救犬隊的設備跟訓練會逐步完成，並努力把相關工作做好。非常謝謝洪瑋濃先生和家屬協助，贈送消防局設備完善的搜救犬運輸車，市府會格外珍惜並且好好運用。同時感謝獸醫師關心羚、林良道的專業協助，市府會努力讓搜救犬隊做得更好。

洪瑋濃的女兒洪子淯說，父親生前在家修行，生前也會帶著同修到山區擦拭反光鏡，或是買米買油捐助弱勢者，行事低調。為了延續父親的善行，本來想捐消防車，後來得知消防局目前是缺搜救犬運輸車，所以改支應消防局提出的需求，購車和6套特種搜救服。

消防局在今天的捐贈儀式會場，安排領犬員小隊長羅竹君及隊員温堤鈞，分別和培訓犬Clint及Candice亮相，演練服從和搜索訓練成果。訓練數月後，正努力報考各項證照。

基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影
基隆市民洪瑋濃的家屬以洪的名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，基隆市長謝國樑致贈感謝狀感謝善舉。記者邱瑞杰／攝影

搜救犬 謝國樑

延伸閱讀

巷口增設號誌行人安心 有人憂心副作用：尖峰車流回堵更嚴重

426上凱道 謝國樑說會去 並號召支持者一起從基隆出發

「絕沛」交鋒！史書華批林沛祥沒建樹 藍營細數問政成績

呼應蔣萬安倒閣 謝國樑：大罷免是民意、重選就不是嗎？

相關新聞

基隆市民遺愛人間...家屬捐贈搜救犬運輸車 市長謝國樑感謝善舉

基隆市民洪瑋濃生前就愛助人，家屬以洪瑋濃名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，讓新成立的搜救犬隊搜救犬，出勤時有完善的後勤設備...

新北市民遊宜蘭綠博享優惠 這7天憑證件入園只要100元

宜蘭綠色博覽會針對共同策展的縣市提供優惠周活動，「新北市民優惠周」從今天起至27日，一連7天比照宜蘭縣民價收費，只要10...

花蓮鐵路高架化納雙軌化告吹 縣府恐需負擔配合款50億

花蓮市、吉安鄉有7個鐵路平交道穿越交通要道，立委傅崐萁2年前要求中央全額負擔高架化工程經費，交通部前部長王國材承諾一併納...

台東第一座極限運動公園動工 滿足入門到高階玩家需求

台東縣府在「舊站特區」區域打造極限運動空間，斥資8千萬元的極限運動公園新建工程今天動工，第一期工程預計明年底完工。縣府指...

「開蘭第一媽」頭城媽祖文化季 吸引數千人熱鬧遶境與藝人同歡

宜蘭頭城慶元宮是早年開墾蘭陽平原建造的首間媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽」，頭城鎮公所迎接媽祖誕辰舉辦「媽祖文化季」祈安活...

巷口增設號誌行人安心 有人憂心副作用：尖峰車流回堵更嚴重

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。