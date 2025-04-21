基隆市民遺愛人間...家屬捐贈搜救犬運輸車 市長謝國樑感謝善舉

基隆市民洪瑋濃生前就愛助人，家屬以洪瑋濃名義，捐贈搜救犬運輸車給消防局，讓新成立的搜救犬隊搜救犬，出勤時有完善的後勤設備。基隆市長謝國樑感謝洪家善舉，也期許消防局在各方協助下，完善搜救犬的生活，在關鍵時刻守護民眾安全。

消防局今天下午在安樂消防分隊舉辦捐贈儀式，謝國樑致贈感狀和紀念品給洪瑋濃的妻子賴俞蓉表達謝意。多名中央、地方民意代表出席觀禮，社團法人台灣工作犬協會理事長關心羚、基隆台大良一動物醫院院長林良道也到場，未來將協助消防局照護搜救犬。

謝國樑說，近年地震災害頻傳，為了因應多元複雜災害，基隆已派遣2名領犬員前往高雄市搜救犬隊，培訓2隻拉不拉多犬Clint、Candice成為瓦礫搜救犬，並參照台北市、新竹市消防局等犬隊廳舍，在暖暖消防分隊成立搜救犬隊駐地，基隆市搜救犬隊預計今年11月正式成立。

謝國樑表示，搜救犬隊的設備跟訓練會逐步完成，並努力把相關工作做好。非常謝謝洪瑋濃先生和家屬協助，贈送消防局設備完善的搜救犬運輸車，市府會格外珍惜並且好好運用。同時感謝獸醫師關心羚、林良道的專業協助，市府會努力讓搜救犬隊做得更好。

洪瑋濃的女兒洪子淯說，父親生前在家修行，生前也會帶著同修到山區擦拭反光鏡，或是買米買油捐助弱勢者，行事低調。為了延續父親的善行，本來想捐消防車，後來得知消防局目前是缺搜救犬運輸車，所以改支應消防局提出的需求，購車和6套特種搜救服。