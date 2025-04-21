快訊

將傳喚朱立倫？檢警：藍營北檢集會「首謀」 最快今完成通知

台大醫院鷹架倒塌傳1人失聯 警消緊急搜索管制

缺15到20萬本…外交部：預算遭刪 估10月後護照安全存量吃緊

新北市民遊宜蘭綠博享優惠 這7天憑證件入園只要100元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠博有17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，上千場DIY手作體驗課程，適合親子同遊。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博有17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，上千場DIY手作體驗課程，適合親子同遊。圖／宜蘭綠博提供

宜蘭綠色博覽會針對共同策展的縣市提供優惠周活動，「新北市民優惠周」從今天起至27日，一連7天比照宜蘭縣民價收費，只要100元，縣政府邀請新北市民持身分證件入園，把握優惠時段，春遊綠博。

綠色博覽會是宜蘭縣每年春季的大型活動，今年從3月29日起在佔地寬廣的蘇澳鎮武荖坑風景區舉行，5月11日結束，為期44天。

負責主辦的蘭陽文教基金會表示，園區每天上演一齣台灣原生與特有種生物保育定目劇，還有兩套共12道關卡的失落王國實境解謎，17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，千場DIY手作體驗課程，還有許多創新的永續行動，透過展覽、表演等形式，呈現台灣原生與特有生物保育故事。

綠博寓教於樂，適合戶外教學或親子同遊，蘭陽文教基金會歡迎各縣市的好朋友走入這座具有環境生態教育的綠色場域，推出共同策展縣市優惠周，原本平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元，新北市周優惠從今天起至4月27日，持身分證件的新北市民入園可以比照宜蘭縣民，享百元優惠價。

宜蘭綠博有17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，上千場DIY手作體驗課程，適合親子同遊。本報資料照
宜蘭綠博有17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，上千場DIY手作體驗課程，適合親子同遊。本報資料照
2025宜蘭綠色博覽會在風光明媚的武荖坑風景區舉行。圖／宜蘭綠博提供
2025宜蘭綠色博覽會在風光明媚的武荖坑風景區舉行。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博有17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，上千場DIY手作體驗課程，適合親子同遊。圖／宜蘭綠博提供
宜蘭綠博有17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，上千場DIY手作體驗課程，適合親子同遊。圖／宜蘭綠博提供
綠博「台灣好物館」的新北市永續展館，一連7天的新北市周，新北市民憑證入園只要100元。圖／宜蘭綠博提供
綠博「台灣好物館」的新北市永續展館，一連7天的新北市周，新北市民憑證入園只要100元。圖／宜蘭綠博提供

宜蘭 綠色博覽會

延伸閱讀

改善市容、清除招牌風險 新北啟動「招牌新視界」專案

新北三鶯線進入全自動駕駛測試 侯友宜：明年愈早通車愈好

河濱P型車阻新北遭監院糾正 北市15處也將陸續改善

領銜人吳柏瑋爆退出 新北罷團「拔羅波」不換人

相關新聞

新北市民遊宜蘭綠博享優惠 這7天憑證件入園只要100元

宜蘭綠色博覽會針對共同策展的縣市提供優惠周活動，「新北市民優惠周」從今天起至27日，一連7天比照宜蘭縣民價收費，只要10...

花蓮鐵路高架化納雙軌化告吹 縣府恐需負擔配合款50億

花蓮市、吉安鄉有7個鐵路平交道穿越交通要道，立委傅崐萁2年前要求中央全額負擔高架化工程經費，交通部前部長王國材承諾一併納...

台東第一座極限運動公園動工 滿足入門到高階玩家需求

台東縣府在「舊站特區」區域打造極限運動空間，斥資8千萬元的極限運動公園新建工程今天動工，第一期工程預計明年底完工。縣府指...

「開蘭第一媽」頭城媽祖文化季 吸引數千人熱鬧遶境與藝人同歡

宜蘭頭城慶元宮是早年開墾蘭陽平原建造的首間媽祖廟，又被稱為「開蘭第一媽」，頭城鎮公所迎接媽祖誕辰舉辦「媽祖文化季」祈安活...

巷口增設號誌行人安心 有人憂心副作用：尖峰車流回堵更嚴重

基隆市政府交通處計畫在新豐街一處巷口增設號誌，市長謝國樑今天到場勘查，認為行人要過馬路時按鈕啟動，有助維護人車秩序。有人...

基市設阻隔式護欄 防止行人亂入車道

基隆市政府陸續在3處路段設置「雙柱型全阻隔式彈性護欄」，防止行人違規穿越道路。中山區民治里長黃國偉說，中山一路共有7線車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。