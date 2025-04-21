新北市民遊宜蘭綠博享優惠 這7天憑證件入園只要100元
宜蘭綠色博覽會針對共同策展的縣市提供優惠周活動，「新北市民優惠周」從今天起至27日，一連7天比照宜蘭縣民價收費，只要100元，縣政府邀請新北市民持身分證件入園，把握優惠時段，春遊綠博。
綠色博覽會是宜蘭縣每年春季的大型活動，今年從3月29日起在佔地寬廣的蘇澳鎮武荖坑風景區舉行，5月11日結束，為期44天。
負責主辦的蘭陽文教基金會表示，園區每天上演一齣台灣原生與特有種生物保育定目劇，還有兩套共12道關卡的失落王國實境解謎，17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，千場DIY手作體驗課程，還有許多創新的永續行動，透過展覽、表演等形式，呈現台灣原生與特有生物保育故事。
綠博寓教於樂，適合戶外教學或親子同遊，蘭陽文教基金會歡迎各縣市的好朋友走入這座具有環境生態教育的綠色場域，推出共同策展縣市優惠周，原本平日全票150元、假日全票250元、平日優待票120元、假日優待票200元，新北市周優惠從今天起至4月27日，持身分證件的新北市民入園可以比照宜蘭縣民，享百元優惠價。
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