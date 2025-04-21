新北市民遊宜蘭綠博享優惠 這7天憑證件入園只要100元

宜蘭綠色博覽會針對共同策展的縣市提供優惠周活動，「新北市民優惠周」從今天起至27日，一連7天比照宜蘭縣民價收費，只要100元，縣政府邀請新北市民持身分證件入園，把握優惠時段，春遊綠博。

綠色博覽會是宜蘭縣每年春季的大型活動，今年從3月29日起在佔地寬廣的蘇澳鎮武荖坑風景區舉行，5月11日結束，為期44天。

負責主辦的蘭陽文教基金會表示，園區每天上演一齣台灣原生與特有種生物保育定目劇，還有兩套共12道關卡的失落王國實境解謎，17個寓教於樂的永續共融展區，21座親子同樂遊戲設施，千場DIY手作體驗課程，還有許多創新的永續行動，透過展覽、表演等形式，呈現台灣原生與特有生物保育故事。