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花蓮鐵路高架化納雙軌化告吹 縣府恐需負擔配合款50億

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
立委傅崐萁（右二）2年前邀集交通部考察花蓮交通建設，交通部前部長王國材（右三）當時承諾，7個平交道路口將納入花東鐵路雙軌電氣化計畫，中央全額補助經費。本報資料照片
立委傅崐萁（右二）2年前邀集交通部考察花蓮交通建設，交通部前部長王國材（右三）當時承諾，7個平交道路口將納入花東鐵路雙軌電氣化計畫，中央全額補助經費。本報資料照片

花蓮市、吉安鄉有7個鐵路平交道穿越交通要道，立委傅崐萁2年前要求中央全額負擔高架化工程經費，交通部前部長王國材承諾一併納入鐵路雙軌化工程中。沒想到出現變數，縣府建設處表示，國發會認為審查標準應維持一致性及公平性，縣府需依照要點提可行性評估，負擔配合款，等於計畫回到原點。

花蓮縣議會今天開臨時會，多位議員關心花蓮至干城鐵路高架化進度。建設處長鄧子榆表示，依照「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，各縣市若要做鐵路高架化，需要可行性評估，並負擔部分配合款。

立委傅崐萁2023年邀請立法院交通委員會到花蓮會勘，時任交通部長王國材承諾，中央推動雙軌電氣化時，納進高架化工程，可改善7處危險平交道的問題，中央全額補助經費。

鄧子榆指出，交通部提出修正計畫後，經費從400多億增加至900多億，計畫曾送國家發展委員會審查2次，但縣府於3月27日收到交通部函給國發會修正計畫副本，內容指出為維持審議的標準一致性及公平性，高架化工程由縣府依照作業要點程序，後續依審議結果辦理。

鄧子榆無奈地說，不但花蓮至干城間雙軌化路段工程暫緩施工，平交道高架立體化也回到原點，需提可行性評估，初步估算，縣府可能要負擔配合款50億元左右，推動鐵路高架化。

鄧子榆表示，縣府依法、依規配合辦理，目前需待國發會最終的審議結果，若確定要按照作業要點與程序推動工程，縣府也會盡快辦理。

民進黨議員胡仁順認為，中央是否因財劃法須給地方3000多億經費，導致全台重大建設需要重新研議，連帶影響鐵路高架化工程。鄧認為，若地方有多的自有財源，編列配合款的壓力就會比較小，不過縣府在財劃法修定前就願意出配合款，政策與規定都願意配合。

花蓮縣吉安鄉中山路二段平交道平日車流量大，未來將是花東雙軌電氣化與高架化其中一處。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉中山路二段平交道平日車流量大，未來將是花東雙軌電氣化與高架化其中一處。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會多位議員關心花蓮至干城鐵路高架化進度，建設處長鄧子榆表示，由於國發會認為審查標準應維持一致性及公平性，縣府需依照要點提可行性評估，負擔配合款，等於計畫回到原點。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會多位議員關心花蓮至干城鐵路高架化進度，建設處長鄧子榆表示，由於國發會認為審查標準應維持一致性及公平性，縣府需依照要點提可行性評估，負擔配合款，等於計畫回到原點。記者王思慧／攝影
花蓮市中華路平交道平日車流量大，未來將是花東雙軌電氣化與高架化其中一處。本報資料照片
花蓮市中華路平交道平日車流量大，未來將是花東雙軌電氣化與高架化其中一處。本報資料照片

交通部長 花蓮 鐵路高架化

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