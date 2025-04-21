台東第一座極限運動公園動工 滿足入門到高階玩家需求
台東縣府在「舊站特區」區域打造極限運動空間，斥資8千萬元的極限運動公園新建工程今天動工，第一期工程預計明年底完工。縣府指出，1.8公頃面積內設計街舞廣場、單車Pump Track輪狀車場，及Mini Ramp滑板、極限直排輪相融的練習場，替極限運動選手規畫多元且標準訓練基地。
縣長饒慶鈴上任後，台東縣立體育場、兒童運動公園、全民運動館陸續整修或新建完工，現又加入極限運動公園，在市區建構完善運動路網。
縣府今天上午舉辦極限運動公園動土儀式，縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人參與。建設處說明，極限運動公園總面積達1.8公頃，規畫街舞廣場、極限單車Pump Track輪狀車場，Mini Ramp滑板及極限直排輪相融的練習場，滿足從入門到高階玩家需求。
縣長饒慶鈴表示，台東極限運動公園是縣內第一座極限運動標準場域，連同中央補助預算在內，總計投入8千萬元，預計明年底完工，適合小朋友及青少年多元運動體驗，
縣府強調，未來將移除不堪使用的舊設施、重新打造滑板場雕塑入口意象、優化人本動線環境，採永續、維護生態工程設計，以維持台東市公園綠帶串聯。
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